In Augsburg ist vom internationalen Spitzentennis bis zur Bundesliga alles dabei

Plus Mit dem ATP-Challenger-Tennisturnier Augsburg Open auf der Anlage des TC Augsburg startet ein Sommer, der für Tennis-Fans alles bietet.

Von Robert Götz

Wenn am Sonntag das ATP-Challenger-Turnier Augsburg Open mit der Qualifikation beginnt, dann startet für die Tennis-Interessierten in Augsburg und Umgebung eine Spielzeit mit Tennis total bis in den Sommer hinein. Dafür müssen allerdings die Vereinsmitglieder einige Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Wie zum Beispiel beim TCA, der mit den Augsburg Open und den bayerischen Meisterschaften gleich zwei Großturniere kurz hintereinander veranstaltet.

TCA-Chef Jakob Schweyer kann verstehen, wenn das eine oder andere Mitglied nicht so begeistert ist: "Wir wissen schon, dass wir unseren Mitgliedern schon etwas abverlangen, wenn genau rund um Pfingsten von 19 Plätzen zwölf belegt sind, aber wir wollen unseren Mitgliedern großes internationales und nationales Tennis hier in Augsburg präsentieren." Auch Vizepräsidentin Maja Braunwälder bittet um Verständnis: "Wir hoffen, dass die Mitglieder uns bei unseren Bemühungen unterstützen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

