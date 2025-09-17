Schreibtisch statt Schlittschuhe - Patrick Reimer formt den ESVK neu

Von einem „interessanten und intensiven Sommer“ spricht Patrick Reimer wenige Tage vor dem Start der neuen DEL2-Saison. Der Olympia-Silbermedaillen-Gewinner und DEL-Rekordscorer (859 Punkte) hat die Schlittschuhe endgültig gegen den Schreibtisch getauscht. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2023 heuerte er als U18-Bundestrainer beim Deutschen Eishockey Bund an. Diese Aufgabe schloss er im Frühjahr mit der U18-Weltmeisterschaft ab. Und fühlt sich jetzt in der Rolle des sportlichen Leitrers bei seinem Heimatverein ESV Kaufbeuren pudelwohl.

Im vergangenen Jahrzehnt war Ex-Augsburg-Profi Michael Kreitl Geschäftsführer und sportlichen Leiter leiter in einem, sein Vertrag wurde im Sommer nun nicht verlängert. Mit Reimer entschieden sich die Gesellschafter für frischen Wind. „Mir macht der Job als sportlicher Leiter mehr Spaß und ich sehe meine Stärke auch darin“, berichtet der 42-Jährige. Als Spieler habe er die vorgegebenen Systeme auf dem Eis immer verstanden und verstehe sie auch nach wie vor. „Trotzdem war ich immer Instinktspieler. So fiel es mir schwer, immer wieder ins kleinste Detail zu gehen und dem Spieler zu sagen, wie etwas gemacht werden muss“, sagt er nun über seine Zeit als Coach. „Das war nicht meine liebste Aufgabe, aber sie war lehrreich, weil sie mir jetzt extrem hilft.“

Patrick Reimer nahm einen großen Umbruch vor

Taktisches Verständnis schadet bei der Kaderplanung sicher nicht – und das war Reimers Hauptaufgabe in den vergangenen Monaten. 20 Spieler haben den ESVK verlassen, nachdem die Buron Joker die Play-offs verpassten und sich erst in einer engen Serie gegen den späteren Absteiger Selb in der zweiten Liga hielten. „Der große Umbruch war notwendig“, sagt Reimer. Der ESVK habe durch den Neustart die Chance, „eine neue Kultur in Verein und Kabine zu entwickeln“, erklärt der Ex-Stürmer. „Wir wollen Charakter in der Kabine, wir wollen ein Team sein – allgemein im Verein.“

Geholt hat Reimer einen durchaus interessanten Mix: Einerseits junge Spieler aus der Oberliga oder Nordamerika, die sich beweisen wollen, andererseits DEL2-Routiniers oder Rückkehrer, die einst wie er selbst beim ESVK groß wurden. Insbesondere das Stabilisieren der Defensive, die in der vergangenen Hauptrunde fast vier Gegentore pro Spiel schluckte, war eines der Ziele. Gelingen soll das mit den DEL-erfahrenen Akteuren Bernhard Ebner, Nicolas Appendino und John Rogl. Dass von jetzt auf gleich keine großen Sprünge möglich sein werden, weiß auch Reimer. Nicht umsonst sprach er den Sommer über immer wieder von einer „Übergangssaison“.

Andere Vereine haben einen viel größeren Etat zur Verfügung

„Sportlich wäre es schön, wenn es uns gelingt, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, sagt der sportliche Leiter auch mit dem Blick auf die finanziellen Möglichkeiten. Der ESVK kommt auf geschätzt drei Millionen Euro Etat, acht Vereine der DEL2 haben über vier Millionen. „Die DEL2 hat sich in den vergangenen Jahren extrem entwickelt. Es wird unglaublich professionell gearbeitet“, zeigt sich Reimer beeindruckt. Man müsse nur auf die Namen schauen, die in der Liga auf dem Eis stünden. Beispiel Düsseldorf: Der Absteiger hat sich eine Defensive zusammengebaut, die allein aus fünf Akteuren besteht, die im Frühjahr noch in der DEL aktiv waren. Der EV Landshut sorgte im Sommer mit der Verpflichtung von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp für Schlagzeilen. Krupp soll die Niederbayern mehr Richtung Tabellenspitze führen.

Mit einem Gastspiel in Weiden (Freitag, 20 Uhr) startet nun die Punktejagd des ESV Kaufbeuren. Und Reimer? Er denkt schon deutlich weiter. „Die Planung der nächsten Saison läuft“, verrät er. „Man sieht ja jetzt schon, woran es hapert. Und natürlich gibt es Vorstellungen, wie man sich die nächsten Jahre aufstellen kann.“ Reimers Platz dürfte auch dann nicht selten am Schreibtisch sein.