Wer soll diese Bayern schlagen?

Aus dem reichen Fundus von Zitaten aus dem Mund von Uli Hoeneß über die Welt im Allgemeinen und den Fußball im Speziellen gibt es auch einige zu Saisonprognosen. Das vielleicht bekannteste Diktum ist folgende Metapher: „Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase.“ Getätigt hat Hoeneß es angesichts eines Angriffs des SV Werder Bremen auf die Tabellenspitze (Kenner wissen: Muss schon eine Weile her sein), in seiner kompletten Form lautet der Ausspruch: „Die Bremer sollen ruhig oben stehen bis Weihnachten. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase.“ Gemeint ist damit natürlich: Wer im Winter oben steht, muss nicht zwingend im März und schon gar nicht zum Saisonende im Mai Tabellenführer sein.

In aller Regel hat Hoeneß damit recht – auch wenn die Gesetzmäßigkeiten der Schokoladenindustrie es durchaus mal zulassen, dass aus einem nicht verkauften Schoko-Nikolaus ein Schoko-Osterhase wird. Sei's drum. In der aktuellen Lage der Bundesliga deutet aber vieles darauf hin, dass schon St. Martin und der Osterhase ein und dieselbe Person sein könnten.

Die Bayern wirkten selten, als ob sie sich anstrengen müssten

Hoeneß dürfte das einerlei sein. Denn der FC Bayern liefert derzeit wenig Grund zur Annahme, dass das Meisterschaftsrennen in dieser Saison auch nur halbwegs spannend werden könnte. Nach sechs Spieltagen haben die Bayern sechs Siege auf dem Konto - und die wenigsten davon wirkten, als ob die Münchner dafür wirklich an ihre Grenzen gehen mussten. Dabei wäre ein Teil der Gegnerschar durchaus geeignet gewesen, dem FCB ein Bein zu stellen. RB Leipzig ging aber in München mit 0:6 unter, während Eintracht Frankfurt an diesem Samstag mit 0:3 im Heimspiel kaum einen Stich sah. Nach der Länderspielpause empfangen die Bayern mit Borussia Dortmund das letzte verbliebene Spitzenteam – und sollte es wie so oft laufen, wenn der BVB in München antritt, darf durchaus die Frage erlaubt sein, wer in der Liga die Bayern noch stoppen kann.

Die Einzigen, die die Bayern noch stoppen können, sind wieder mal die Bayern selbst. Nämlich dann, wenn die vor Saisonbeginn als große Probleme auserkorenen Umstände sich doch noch bemerkbar machen: der kleine Kader und die nahezu nicht vorhandene Sommerpause infolge der Klub-WM. Allerdings: Selbst, wenn sich die Spätfolgen der Überbelastung plus mangelnder Möglichkeit zur Regeneration an der Säbener Straße bemerkbar machen, muss überhaupt erst einmal ein anderer Verein bereitstehen, um die Patzer der Bayern zu nutzen. Auf Geschenke von Nikolaus oder Osterhase darf man in der Bundesliga bekanntlich ohnehin nicht hoffen.