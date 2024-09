Deutsche Gruppe: USA gewinnen klar gegen Chile

Das favorisierte Team aus Chile hat in der deutschen Davis-Cup-Gruppe eine überraschend klare Auftaktniederlage kassiert. Die mit den beiden Top-30-Spielern Alejandro Tabilo und Nicolas Jarry angetretenen Südamerikaner mussten sich im chinesischen Zhuhai den USA mit 0:3 geschlagen geben.

Reilly Opelka und Brandon Nakashima sorgten jeweils mit Dreisatzsiegen bereits nach den beiden Einzeln für den Erfolg der US-Amerikaner, die auch das Doppel in drei Sätzen für sich entschieden.

Deutschland nun gegen Chile

Die deutsche Tennis-Auswahl hatte ihre erste Partie gegen die Slowakei am Dienstag ebenfalls mit 3:0 gewonnen. Die Mannschaft um die Doppelspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz bekommt es nun an diesem Mittwoch (5.00 Uhr MESZ/DF1/DAZN und TennisChannel) mit Chile zu tun. Zum Abschluss geht es dann am Samstag gegen die USA.

Das deutsche Team muss in China unter anderem ohne Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff auskommen. Das Ziel ist dennoch, sich als Erster oder Zweiter der Vierergruppe für die Davis-Cup-Endrunde in Malaga im November zu qualifizieren.