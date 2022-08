Davis Cup Finals 2022: Spielplan und Übertragung

Welcher Spielplan gilt bei den Davis Cup Finals 2022? Wo werden sie im Fernsehen und Stream übertragen? Das lesen Sie hier.

Vom 13. September bis 27. November 2022 richten die ITF und Rechteinhaber Kosmos die Davis Cup Finals 2022 aus. Die Gruppenphase des internationalen Tennis-Turniers wird gleich an vier Standorten ausgerichtet: Bologna in Italien für Gruppe A, Valencia in Spanien für Gruppe B, Hamburg in Deutschland für Gruppe C und Glasgow in Großbritannien für Gruppe D. In Deutschland wird vom 14. bis 18. September 2022 gespielt. Finaler Austragungsort ist anschließend das spanische Malaga. In diesem Artikel lesen Sie alles Wissenswerte zu den Davis Cup Finals 22, dem Spielplan und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Zeitplan und Termine der Davis Cup Finals 2022

Die Davis Cup Finals 2022 sind von 13. bis 27. November 2022 geplant. Der untenstehende Zeitplan zeigt Ihnen alle Termine der verschiedenen Phasen des Tennis-Turniers mit Datum, Uhrzeit und Austragungsort.

Die Runden der Davis Cup Finals 22:

Datum Uhrzeit (MESZ) Runde Ort 13. - 18.9.22 13 Uhr / 14 Uhr / 15 Uhr / 16 Uhr Gruppenphase Bologna , Valencia, Hamburg , Glasgow 22. - 24.11.22 10 Uhr / 16 Uhr Viertelfinals Malaga 25. - 26.11.22 13 Uhr / 16 Uhr Halbfinals Malaga 27.11.22 17 Uhr Finale Malaga

Alle Termine der Matches in den Davis Cup Finals 22:

Runde Datum Uhrzeit (MESZ) Begegnung Ort Gruppenphase Dienstag, 13.9.22 14 Uhr Belgien - Australien Hamburg



15 Uhr Argentinien - Schweden Bologna





Kasachstan - Niederlande Glasgow



16 Uhr Kanada - Südkorea Valencia

Mittwoch, 14.9.22 14 Uhr Frankreich - Deutschland Hamburg



15 Uhr Kroatien - Italien Bologna





USA - Großbritannien Glasgow



15 Uhr Spanien - Serbien Valencia

Donnerstag , 15.9.22 14 Uhr Frankreich - Australien Hamburg



15 Uhr Kroatien - Schweden Bologna





USA - Kasachstan Glasgow



16 Uhr Serbien - Korea Valencia

Freitag, 16.9.22 14 Uhr Deutschland - Belgien Hamburg





Großbritannien - Niederlande Glasgow



15 Uhr Italien - Argentinien Bologna



16 Uhr Spanien - Kanada Valencia

Samstag , 17.9.22 13 Uhr USA - Niederlande Glasgow



14 Uhr Frankreich - Belgien Hamburg



15 Uhr Kroatien - Argentinien Bologna



16 Uhr Kanada - Serbien Valencia

Sonntag , 18.9.22 13 Uhr Großbritannien - Kasachstan Glasgow



14 Uhr Deutschland - Australien Hamburg



15 Uhr Italien - Schweden Bologna



16 Uhr Spanien - Südkorea Valencia Viertelfinals Dienstag, 22.11.22 16 Uhr Zweiter Gruppe C - Erster Gruppe D Malaga

Mittwoch , 23.11.22 16 Uhr Zweiter Gruppe A - Erster Gruppe B Malaga

Donnerstag , 24.11.22 10 Uhr Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe D Malaga



16 Uhr Erster Gruppe C - Zweiter Gruppe B Malaga Halbfinals Freitag, 25.11.22 16 Uhr Halbfinalisten untere Hälfte Malaga

Samstag , 26.11.22 13 Uhr Halbfinalisten obere Hälfte Malaga Finale Sonntag , 27.11.22 17 Uhr Finalisten Malaga

Die Davis Cup Finals 22 im TV und Stream: Tennis

Wo Sie die finalen Matches des Davis Cup live und kostenlos im Free-TV und online verfolgen können, ist momentan noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr stellte ServusTV eine Übertragung zur Verfügung. Auch Eurosport berichtete in Echtzeit vom Turnier. Ob dies 2022 erneut der Fall ist, teilen wir Ihnen an dieser Stelle in unserem TV-Kalender mit, sobald die Informationen verfügbar sind.

Das deutsche Team beim Davis Cup 2022

Zu den Davis Cup Finals 2022 treten die 16 stärksten nationalen Teams der Welt gegeneinander an. In den Gruppen A bis D befinden sich jeweils vier Nationen. Die besten acht qualifizieren sich nach der Qualifikationsrunde "Road to Malaga" für die Viertelfinals.

Lesen Sie dazu auch

Die deutsche Mannschaft spielt in der Gruppenphase in Gruppe C gegen Frankreich, Belgien und Australien. Austragungsort ist Hamburg. Diese Spieler gehen bei den Davis Cup Finals 22 für Deutschland an den Start:

Kevin Krawietz

Tim Pütz

Bruno Soares

Felipe Meligeni

Alexander Zverev

Das deutsche Team holte bereits drei Mal den Pokal beim Davis Cup: 1988, 1989 und 1993.

Austragungsort der Final 8: Davis Cup Finals 22 in Malaga

Von 22. bis 27. November 2022 finden die Finalspiele des Davis Cup in Malaga statt. Die Stadt liegt in der südspanischen Region Andalusien und beeindruckt mit ihrer reichen Geschichte und Kultur. Auch Sport-Interessierte finden hier ein breites Angebot vor – beispielsweise zum Surfen, Schwimmen oder Tauchen.

Die Davis Cup Finals 2022 werden im Palacio de Deportes Martin Carpena ausgerichtet. Es ist das Heimstadion des lokalen Basketball Teams und öffnete bereits 2003 seine Türen für das Halbfinale des Davis Cup.