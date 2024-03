Wie bei WM: Basketballer starten bei Olympia gegen Japan

Das olympische Basketball-Turnier ist angesetzt. Deutschlands Männer eröffnen wieder gegen Japan. Mit dem Olympia-Gastgeber gibt es in diesem Sommer mindestens drei Duelle.

Die deutschen Basketballer starten wie bei der WM auch bei den Olympischen Spielen mit einer Partie gegen Japan.

Am 27. Juli geht es für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert zum Auftakt im Fußball-Stadion von Lille gegen den Vertreter aus Asien. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der Weltverband Fiba im Anschluss an die Auslosung der Vorrundengruppen veröffentlichte. Bei der WM war das Team um Kapitän Dennis Schröder mit einem 81:63-Sieg in Okinawa gegen den Gastgeber gestartet.

Am 30. Juli geht es für den Weltmeister gegen den Sieger des Qualifikationsturniers in Riga (2. bis 7. Juli). Dafür kommen Georgien, die Philippinen, Lettland, Brasilien, Kamerun und Montenegro infrage. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am 2. August das Duell mit Gastgeber Frankreich um Supertalent Victor Wembanyama. Die konkreten Uhrzeiten wurden bislang nicht veröffentlicht. Gegen Frankreich geht es bereits in der Vorbereitung zweimal: Am 6. Juli in Köln und am 8. Juli in Montpellier.

Für die DBB-Frauen geht es beim Olympia-Debüt direkt zum Start am 29. Juli gegen Belgien. Es folgt am 1. August das Duell mit Japan. Am 4. August wartet der klar favorisierte Olympiasieger USA im Gruppenfinale. Die Gruppenspiele finden in Lille statt, die K.o.-Spiele ab dem Viertelfinale in Paris. Die beiden besten Teams jeder der drei Vierergruppen kommen sicher weiter. Dazu qualifizieren sich die beiden besten Dritten.

(dpa)