Deadline Day Torjäger Ragnar Ache wechselt wohl für Rekordsumme

In der 2. Bundesliga bahnt sich am letzten Tag des Transferfensters ein überraschender Wechsel an: Im Aufstiegskampf soll Top-Torschütze Ache nach Italien wechseln. Gerüchte gab es dennoch schon länger.