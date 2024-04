DEL 2 Playoffs 2024: Spielplan, Termine, Modus und Regeln

Aktuell finden die Playoffs in der DEL 2 statt. Hier finden Sie Infos rund um Spielplan, Termine, Modus und Regeln der DEL 2 Playoffs 2024.

Nach der DEL, der Deutschen Eishockey Liga, ist die DEL 2 die zweithöchste Liga im deutschen Eishockey. Nach dem Ende der Hauptrunde und den Pre-Playoffs stehen die Playoffs an. Für das Viertelfinale der Playoffs sind neben den sechs Bestplatzierten der Hauptrunde auch die beiden Sieger der Pre-Playoffs qualifiziert. Doch wann beginnen die Playoffs? Wie sieht der Spielplan aus? Und welcher Modus und welche Regeln gelten?

Hier finden Sie Infos rund um Spielplan, Termine, Modus und Regeln der DEL 2 Playoffs 2024.

Spielplan der DEL 2 Playoffs 2024

Der Spielplan der DEL-Saison 2023/24 umfasst 52 reguläre Spieltage im Eishockey, gefolgt von den Playoffs. Die Termine für die Pre-Playoffs waren für den 6., 8. und eventuell 10. März 2024 vorgesehen. Die Clubs auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde konnten sich für die Pre-Playoffs qualifizieren.

DEL 2 Playoffs 2024: Das sind die Termine

Nach dem Ende der regulären Saison starteten die Playoffs am 13. März 2024. Mit dem Ende der Playoffs wird der neue Meister in der Finalserie gekrönt. Da die Hauptrunde inzwischen zu Ende ist, ist auch klar, welche Teams sich für die Playoffs qualifiziert haben. Die Termine der Spiele sind bereits bekannt, allerdings noch nicht alle Paarungen. Diese werden nach und nach ergänzt. Hier finden Sie die Termine der DEL 2 Playoffs 2024 in einer Übersicht zusammengefasst:

Runde Datum Spiel Ergebnisse Pre-Playoffs 6. März 2024 Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim Ravensburg Towerstars - EHC Freiburg 2:1 6:1 8. März 2024 EHC Freiburg - Ravensburg Towerstars EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse 1:4 2:3 Viertelfinale 13. März 2024 Eispiraten Crimmitschau - Krefeld Pinguine EV Landshut - ESV Kaufbeuren EC Kassel Huskies - Lausitzer Füchse Eisbären Regensburg - Ravensburg Towerstars 3:0 4:1 5:1 2:3 15. März 2024 Krefeld Pinguine - Eispiraten Crimmitschau ESV Kaufbeuren - EV Landshut Lausitzer Füchse - FC Kassel Huskies Ravensburg Towerstars - Eisbären Regensburg 3:5 5:2 4:3 1:5 17. März 2024 Eispiraten Crimmitschau - Krefeld Pinugine EV Landshut - ESV Kaufbeuren EC Kassel Huskies - Lausitzer Füchse Eisbären Regensburg - Ravensburg Towerstars 2:1 3:3 3:0 2:4 19. März 2024 Krefeld Pinguine - Eispiraten Crimmitschau ESV Kaufbeuren - EV Landshut Lausitzer Füchse - FC Kassel Huskies Ravensburg Towerstars - Eisbären Regensburg 3:1 1:2 1:5 4:0 22. März 2024 Eispiraten Crimmitschau - Krefeld Pinguine EV Landshut - ESV Kaufbeuren EC Kassel Huskies - Lausitzer Füchse Eisbären Regensburg - Ravensburg Towerstars 0:2 3:0 3:6 4:1 24. März 2024 Krefeld Pinguine - Eispiraten Crimmitschau ESV Kaufbeuren - EV Landshut Lausitzer Füchse - FC Kassel Huskies Ravensburg Towerstars - Eisbären Regensburg 4:3 5:2 4:2 1:2 26. März 2024 EC Kassel Huskies - Lausitzer Füchse Eispiraten Crimmitschau - Krefeld Pinguine EV Landshut - ESV Kaufbeuren Eisbären Regensburg - Ravensburg Towerstars 3:1 6:5 3:4 4:3 Halbfinale 28. März 2024 EC Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren Eisbären Regensburg - Eispiraten Crimmitschau 5:1 5:3 30. März 2024 ESV Kaufbeuren - EC Kassel Huskies Eispiraten Crimmitschau - Eisbären Regensburg Bietigheim Steelers - Selber Wölfe 4:5 6:1 0:2 01. April 2024 EC Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren Eisbären Regensburg - Eispiraten Crimmitschau Selber Wölfe - Bietigheim Steelers 2:2 5:1 3:4 03. April 2024 ESV Kaufbeuren - EC Kassel Huskies Eispiraten Crimmitschau - Eisbären Regensburg 1:4 2:5 05. April 2024 EC Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren

Eisbären Regensburg - Eispiraten Crimmitschau 2:1 3:2 07. April 2024 Eispiraten Crimmitschau - Eisbären Regensburg

EC Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren 09. April 2024 EC Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren

Eispiraten Crimmitschau - Eisbären Regensburg Finale 12. April 2024 noch nicht bekannt 14. April 2024 noch nicht bekannt 16. April 2024 noch nicht bekannt 19. April 2024 noch nicht bekannt 21. April 2024 noch nicht bekannt 23. April 2024 noch nicht bekannt 26. April 2024 noch nicht bekannt

DEL 2 Playoffs 2024: Diese Teams sind dabei

Folgende Mannschaften hatten sich für die Qualifikationsrunde der Pre-Playoffs qualifiziert:

Ravensburg Towerstars

Lausitzer Füchse

EC Bad Nauheim

EHC Freiburg

Für das Viertelfinale der Playoffs sind neben den beiden Siegern der Pre-Playoffs (Lausitzer Füchse und Ravensburg Towerstars) auch die sechs Bestplatzierten der Hauptrunde qualifiziert. Das sind folgende Teams:

EC Kassel Huskies

Eisbären Regensburg

Eispiraten Crimmitschau

EV Landshut

ESV Kaufbeuren

Krefeld Pinguine

DEL 2 Playoffs 2024: Modus und Regeln erklärt

Nachdem die sechs Bestplatzierten der Hauptrunde und die zwei Sieger der Pre-Playoffs sich im Viertelfinale beweisen müssen, geht es weiter mit dem Halbfinale. Dafür sind die vier Sieger des Viertelfinales qualifiziert. Die beiden Sieger des Halbfinales qualifizieren sich dann für das Finale. Gemäß den Regeln wird, falls eine Play-Off-Serie (Viertel-, Halb- oder Finale) aufgrund unzureichender Spieleranzahl beider Mannschaften ausfällt, also wenn pro Team nicht mindestens 9 Feldspieler und 1 Torhüter gemäß § 26 (5) der Spielordnung antreten können, automatisch der bestplatzierte Verlierer der vorherigen Runde für die nächste Runde qualifiziert.

Die Paarungen und das erste Heimrecht in den Playoffs werden entsprechend den Platzierungen der qualifizierten Clubs in der Hauptrunde festgelegt. Dabei wird den bestplatzierten Teams der schlechtplatzierteste Gegner zugewiesen, dem zweitbestplatzierten Team dementsprechend der Vorletzte. So werden auch die restlichen Begegnungen gehandhabt. Das besser platzierte Team hat dabei das erste Heimrecht. Für alle Runden der Playoffs gilt die "Best-of-Seven-Regel", wobei das Heimrecht bei jeder Begegnung wechselt.

Nach dem Ende der Playoffs geht es weiter mit den Playdowns. Welche Teams an dieser Runde teilnehmen, hängt von den Ergebnissen der Playoffs ab.