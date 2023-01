Wie viele Mannschaften steigen in der Saison 2022/23 aus der DEL ab?

Die Augsburger Panther, die Eisbären Berlin und die Bietigheim Steelers sind in Abstiegsnot. Brisant: Noch ist nicht klar, ob ein oder zwei Vereine aus der DEL absteigen.

Das Abstiegsgespenst, es spuckt durch das Augsburger Curt-Frenzel-Stadion. Der Eishockey-Traditionsklub hat kurz vor dem Ende der Saison 2022/23 kaum mehr Chancen darauf, aus eigener Kraft die Klasse zu halten und in der DEL verbleiben zu dürfen. Die treuen Fans der Panther müssen sich wohl oder übel mit einem drohenden Abstieg befassen. Doch wie viele Mannschaften steigen in der laufenden Saison in die DEL 2 ab? Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist.

DEL-Absteiger 2023: Wie viele Mannschaften steigen aus der DEL ab?

Grundsätzlich gibt es in der DEL derzeit zwei Abstiegsplätze. In der Saison 2021/22 wurde allerdings ein Absteiger ausgesetzt, was vor allem mit dem Einfluss der Corona-Pandemie auf die Vereine zu tun hatte. Die Krefeld Pinguine mussten als einzige Mannschaft den bitteren Gang in die DEL 2 antreten. In der Spielzeit 2022/23 sind nun zwei Absteiger geplant. Die höchste deutsche Eishockey-Liga soll auf 14 Teams reduziert werden. Allerdings nur unter einer Bedingung: Falls ein Verein Meister der DEL 2 wird, welcher die Lizenz zum Aufstieg besitzt. Eine Lizenz für die DEL haben folgende Mannschaften aus der DEL 2 beantragt:

Krefeld Pinguine

Kassel Huskies

Dresdner Eislöwen

Wie viele DEL-Absteiger 2022/23? Bietigheim, Augsburg und Berlin sind am ehesten gefährdet

Wenn weder Kassel, Krefeld noch Dresden die Saison 2022/23 in der DEL 2 als Sieger abschließen, dann steigt in der laufenden Saison erneut nur der Tabellenletzte der DEL ab. Dabei dürfte es sich um die Bietigheim Steelers handeln, welche abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Falls zwei Mannschaften aus der DEL absteigen sollten, wird es wohl auch die Augsburger Panther treffen. Sie stehen auf dem 14. und damit vorletzten Tabellenplatz und haben kaum mehr eine realistische Chance, ein Team zu überholen.

Besonders gefährlich macht die Konstellation die Situation für den Tabellenvorletzten der DEL. Dieser erfährt erst spät im Frühjahr, ob er in der DEL bleiben darf oder in die DEL 2 absteigt. Dadurch ist kaum eine vernünftige Kaderplanung möglich. Die Kassel Huskies gelten derzeit als bestes Team der DEL 2. Auch Krefeld und Dresden sollten es in die Play-offs schaffen. Ein Abstieg für den Tabellenvorletzten der DEL könnte daher als wahrscheinlich durchgehen.

