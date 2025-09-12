Wie viele Mannschaften steigen in der Saison 2025/26 aus der DEL ab?

In der vergangenen Saison kamen die Augsburger Panther mal wieder mit dem Schrecken davon. Bis zum letzten Spieltag spukte das Abstiegsgespenst durch das Curt-Frenzel-Stadion. Doch mit zwei Siegen an den letzten beiden Spieltagen gegen Düsseldorf und in Iserlohn konnte der AEV das Abstiegs-Duell gegen die Düsseldorfer EG trotz Punktgleichheit für sich entscheiden. Die DEG musste als Tabellenletzter den Gang in die DEL2 antreten.

In der Saison 2025/26 werden die Karten neu gemischt. Doch wie ist die Ausgangslage, was den Abstieg angeht?

DEL-Absteiger 2026: Wie viele Mannschaften steigen aus der DEL ab?

Grundsätzlich gibt es in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Saison 2025/26 einen Abstiegsplatz. Das ergibt sich aus einem Vertrag, den die DEL mit der DEL2 geschlossen und 2024 bis mindestens 2030 verlängert hat. Bedeutet: Der Tabellenletzte der DEL-Abschlusstabelle steigt in die DEL2 ab.

Für Komplexität sorgt allerdings die Regelung, dass die schlechteste DEL-Mannschaft der Spielzeit nur dann in die DEL2 absteigen muss, wenn es einen Aufsteiger aus der DEL2 gibt. Der Hintergrund: Die Vereine aus der DEL2 müssen vor Saisonbeginn eine Lizenz für die DEL beantragen. Nur, wenn der Sieger der DEL2-Playoffs einen solchen Antrag gestellt hat und alle Lizenzbedingungen erfüllt, darf er aufsteigen.

2023 und 2024 kam diese besondere Abstiegsregelung der DEL dem AEV zu Hilfe, nachdem der Klub sportlich eigentlich abgestiegen war. In der Saison 2024/25 musste der Tabellenletzte absteigen, da mit den Dresdner Eislöwen ein Klub die Meisterschaft in der DEL2 holte, der eine Lizenz beantragt hatte und diese auch erhielt.

DEL Abstiegsregelung 2025/26: Welche Voraussetzungen gibt es für die DEL-Lizenz?

Die erste Voraussetzung für eine DEL-Lizenz ist eine Grundbürgschaft von 250.000 Euro, wie die DEL auf ihrer Website informiert. Zudem muss der Antrag fristgerecht eingehen. Wenn diese Grundlage gegeben ist, entscheidet der Stadion-Punkte-Plan darüber, ob ein DEL2-Team eine Lizenz erhalten kann. Mindestens 9500 Punkte müssen erreicht werden. Bewertet werden alle Einzelheiten eines Stadions. Seit 2024 ist die Gewichtung von VIP-Plätzen gestiegen.

Durch die Anpassung der Bewertungskriterien im Jahr 2024 soll es für die Vereine einfacher sein, eine Lizenz zu erhalten. „Durch die Anpassung des Stadionindex haben in Zukunft deutlich mehr Standorte der DEL2 die Möglichkeit, die Voraussetzungen für den Aufstieg zu schaffen“, wird DEL-Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Arnold auf der Website der DEL zitiert.

Welche DEL2-Klubs haben eine Lizenz für die DEL beantragt?

Im Rahmen der Saison 2025/26 haben sich sechs Teams als Aufsteiger bei der DEL beworben. Das gab die DEL2 in einer Pressemitteilung bekannt. Es handelt sich dabei um die folgenden Klubs:

Düsseldorfer EG

Kassel Huskies

EV Landshut

Starbulls Rosenheim

Ravensburg Towerstars

Krefeld Pinguine

DEL-Absteiger Düsseldorfer EG dürfte im Fall einer Meisterschaft keine Probleme haben, die Lizenzbedingungen zu erfüllen. Wegen der sechs ambitionierten Bewerber ist es daher wahrscheinlich, dass der Tabellenletzte der DEL-Saison 2025/26 den Gang in die DEL2 antreten muss.