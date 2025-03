Wie viele Mannschaften steigen in der Saison 2024/25 aus der DEL ab?

Jährlich grüßt die Abstiegsangst: Die Fans der Augsburger Panther haben es derzeit nicht leicht. In den Saison 2022/23 landete der Traditionsklub in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf dem vorletzten Tabellenplatz, die Spielzeit 2023/24 schloss er als Schlusslicht ab. Nun sind die Panther wieder tief drin im Abstiegskampf und Abstiegsgespenst spukt einmal mehr durch das Curt-Frenzel-Stadion.

2023 und 2024 kam die besondere Abstiegsregelung der DEL dem AEV zur Hilfe, nachdem der Klub sportlich eigentlich abgestiegen war. Könnte ein solches Szenario die Panther erneut retten, auch wenn die Saison 2024/25 auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlossen wird? Wir haben uns die DEL-Abstiegsregeln angesehen.

DEL-Absteiger 2025: Wie viele Mannschaften steigen aus der DEL ab?

Grundsätzlich gibt es in der DEL in dieser Saison einen Abstiegsplatz. Sollte jedoch kein Team aus der DEL2 aufsteigen, gibt es keinen Absteiger und die Panther können weiterhin in der höchsten deutschen Eishockeyliga antreten. Auf diese Weise blieb das Team aus Augsburg auch in den letzten beiden Jahren vor dem Abstieg verschont. Die Regelung wurde von der DEL jüngst bis 2030 verlängert.

Abhängig ist die sportliche Zukunft des AEV, falls die Saison auf dem letzten Tabellenplatz endet, also vom zukünftigen Meister der DEL2, dem Verein, der die DEL2-Playoffs gewinnt. Aufsteigen kann der Meister nur, wenn er eine Lizenz für die DEL beantragt hat. Bei diesen Vereinen ist das der Fall:

Kassel Huskies

Krefeld Pinguine

Dresdner Eislöwen

Starbulls Rosenheim

EV Landshut

Wie wahrscheinlich ist ein Aufsteiger aus der DEL2?

Die DEL2 wird in der regulären Saison von den Mannschaften dominiert, die eine Lizenz für die DEL beantragt haben. Alle fünf Klubs werden die Playoffs erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser Teams die Meisterschaft in der DEL2 gewinnt, ist hoch. Deutlich höher als in den vergangenen beiden Jahren.

Der Tabellenletzte der DEL muss mit der DEL2 planen. Im Schlussspurt der Saison wird es die Augsburger Panther oder die Düsseldorfer EG treffen. Die Entscheidung fällt erst am letzten Spieltag. Gänzlich sicher ist der Abstieg des DEL-Schlusslichts erst, wenn ein Team die DEL2-Playoffs gewonnen hat, das die DEL-Lizenz beantragt hat, oder nur noch Klubs mit Lizenzantrag in den Playoffs sind.