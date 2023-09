Diese Regeländerungen kommen zur DEL-Saison 2023/24

An diesem Wochenende startet die DEL in die neue Saison. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es vier Regeländerungen.

Die neue DEL-Saison steht vor der Tür. Am Donnerstag endet die Sommerpause mit der Partie zwischen Meister EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG. Die Augsburger Panther starten am Freitag in Wolfsburg in die Saison. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es vier Regeländerungen.

DEL: Regeländerungen zur Saison 2023/24 im Überblick

Das sind die vier Regeländerungen zur DEL-Saison 2023/24 im Überblick:

Regel 18.5: Spielverzögerung:

Ab dieser Saison haben die Schiedsrichter in der DEL die Möglichkeit, eine ausgesprochene Strafe wegen Spielverzögerung nach Verstoß gegen Regel 63.2.III (Herausschießen des Pucks über das Schutzglas aus der Verteidigungszone) per Videobeweis zu überprüfen. Anschließend kann die Strafe bestätigt oder gegebenenfalls zurückgenommen werden.

Regel 19: zusammenfallende Strafen:

Erhalten Spieler beider Teams in einem Unterbruch eine Kleine Strafe, werden diese gegeneinander aufgehoben, und die Strafen kamen nicht in die Uhr. Einzige Ausnahme war bisher, wenn zu diesem Zeitpunkt mit fünf gegen fünf gespielt wurde. Dann ging es mit vier Feldspielern auf beiden Seiten weiter. Ab der Saison 2023/24 wird es diese Ausnahme nicht mehr geben. Auch in diesem Fall kommen die Strafen nicht mehr in die Uhr.

Regel 20.6: Videobeweis bei Großen Strafen:

Wenn ein Schiedsrichter eine Große Strafe per Videobeweis überprüft hat, konnte er die Strafe nur bestätigen oder diese reduzieren. Auch wenn nach Ansicht der Bilder kein Foul vorlag, musste zwingend eine Kleine Strafe gegeben werden. Ab der neuen Saison können Schiedsrichter eine Große Strafe nach Videobeweis auch annullieren.

Regel 21: Matchstrafe (Abschaffung):

Die Matchstrafe wird in der DEL nicht mehr ausgesprochen und durch die Große Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe ersetzt. Sämtliche Große Strafen werden im Anschluss vom Disziplinarausschuss der DEL überprüft und gegebenenfalls mit weiteren Strafen sanktioniert.

DEL ändert zur Saison 2023/24 Darstellung der Tabelle

Nachdem die Tabelle die letzten drei Spielzeiten in Folge nach dem Punktequotienten ermittelt wurde, ändert die DEL die Darstellung in der Saison 2023/24 wieder. Demnach richtet sich die Tabelle wieder nach Punkten. Die Clubs nahmen die altbekannte Variante einstimmig. "Diese Änderung ist sicher auch im Sinne der Fans", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Die Liga hatte die Reihenfolge der Teams nach dem Punkteschnitt wegen möglicher Spielausfälle zur Saison 2020/21 eingeführt.