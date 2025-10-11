DEL-Spielplan 25/26: Termine, Übertragung und Teams - wann spielt der AEV?

Von September 2025 bis Mai 2026 läuft die 31. Saison der Deutschen Eishockey Liga. Insgesamt 14 Teams sind in der Liga vertreten und kämpfen um den Meistertitel. Als Titelverteidiger gehen die Eisbären Berlin ins Rennen. Das Berliner Team ist Rekordmeister der DEL, seit diese 1994 eingeführt wurde. Der Aufsteiger aus der DEL 2 sind diese Saison die Dresdner Eislöwen.

Die Deutsche Eishockey Liga ist die höchste Spielklasse im deutschen Profi-Eishockey. In der Liga spielen die Teams in einer Hauptrunde mit 52 Spieltagen im Modus „Jeder gegen jeden“. Die besten sechs Teams qualifizieren sich direkt für das Playoff-Viertelfinale, während die Plätze sieben bis zehn in einer Pre-Playoff-Runde die verbleibenden zwei Viertelfinalplätze ausspielen. Am Ende der Saison wird der Deutsche Meister im K.-o.-System ermittelt. Das schlechteste Team der Hauptrunde steigt in die DEL 2 ab, wenn der Meister der zweiten Liga die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen erfüllt.

Deutsche Eishockey-Liga: Termine 25/26

Die 32. Saison der Deutschen Eishockey-Liga dauert vom 9. September 2025 bis zum 7. Mai 2026. Während der Saison kommt es zu zwei größeren Unterbrechungen aufgrund des Deutschland Cups und der Olympischen Winterspiele. Ein Höhepunkt der Saison ist das DEL Winter Game. Dieses findet am 10. Januar 2026 im Rudolf‑Harbig‑Stadion in Dresden statt. Dort treffen die heimischen Dresdner Eislöwen auf die Eisbären Berlin.

Die wichtigsten Eckdaten der DEL-Saison 2025/26 können Sie dieser Übersicht entnehmen:

9. September 2025 - Saisonbeginn

3. bis 12. November 2025 - Unterbrechung aufgrund des Deutschland Cups

10. Januar 2026 - DEL Winter Game

28. Januar bis 24. Februar - Unterbrechung aufgrund der Olympischen Winterspiele

17. März 2026 - Start der Playoffs

DEL 25/26: Spielplan der Deutschen Eishockey Liga - wann spielen die Augsburger Panther?

Der Spielplan der DEL-Saison 2025/2026 umfasst insgesamt 52 Spieltage. Dabei gibt es 364 Begegnungen zwischen den Teams. Jedes Team spielt in Hin- und Rückrunde je einmal gegen jede andere Mannschaft. Die Hauptrunde geht vom 9. September 2025 bis zum 15. März 2026. Danach geht der Wettkampf in die Playoffs über. Diese starten am 17. März 2026 und enden spätestens am 7. Mai 2026.

Die meisten Spiele der Hauptrunde finden entweder freitags oder sonntags statt. Vereinzelt kommt es zu Begegnungen innerhalb der Woche. Die Startzeiten der jeweiligen Spiele variieren. Je nach Match ist der Startschuss: 14 Uhr, 16.30 Uhr, 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Eine detaillierte Übersicht der Spiele finden Sie auf der offiziellen Website der Deutschen Eishockey Liga. Hier haben wir den Spielplan der Augsburger Panther für Sie:

Freitag, 12.09.2025, 19:30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther (3:1)

Sonntag, 14.09.2025, 16:30 Uhr: Augsburger Panther – Adler Mannheim (3:6)

Freitag, 19.09.2025, 19:30 Uhr: EHC Red Bull München – Augsburger Panther (6:3)

Sonntag, 21.09.2025, 19:00 Uhr: Augsburger Panther – Iserlohn Roosters (4:1)

Freitag, 26.09.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Kölner Haien (4:2)

Sonntag, 28.09.2025, 19:00 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther (5:3)

Freitag, 03.10.2025, 14:00 Uhr: Augsburger Panther – Eisbären Berlin (3:4)

Sonntag, 05.10.2025, 19:00 Uhr: Dresdner Eislöwen – Augsburger Panther (1:4)

Freitag, 10.10.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg (2:1)

Sonntag, 12.10.2025, 14:00 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther

Freitag, 17.10.2025, 19:30 Uhr: Fischtown Pinguins – Augsburger Panther

Sonntag, 19.10.2025, 16:30 Uhr: Augsburger Panther – Löwen Frankfurt

Donnerstag, 23.10.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – ERC Ingolstadt

Samstag, 25.10.2025, 20:00 Uhr: Eisbären Berlin – Augsburger Panther

Dienstag, 28.10.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Fischtown Pinguins

Donnerstag, 30.10.2025, 19:30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther

Sonntag, 02.11.2025, 16:30 Uhr: Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings

Freitag, 14.11.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Straubing Tigers

Sonntag, 16.11.2025, 16:30 Uhr: ERC Ingolstadt – Augsburger Panther

Freitag, 21.11.2025, 19:30 Uhr: Kölner Haie – Augsburger Panther

Sonntag, 23.11.2025, 16:30 Uhr: Augsburger Panther – EHC Red Bull München

Dienstag, 25.11.2025, 19:30 Uhr: Löwen Frankfurt – Augsburger Panther

Freitag, 28.11.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers

Sonntag, 30.11.2025, 16:30 Uhr: Iserlohn Roosters – Augsburger Panther

Donnerstag, 04.12.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Dresdner Eislöwen

Sonntag, 07.12.2025, 16:30 Uhr: Adler Mannheim – Augsburger Panther

Freitag, 12.12.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – ERC Ingolstadt

Sonntag, 14.12.2025, 14:00 Uhr: Fischtown Pinguins – Augsburger Panther

Freitag, 19.12.2025, 19:30 Uhr: Löwen Frankfurt – Augsburger Panther

Sonntag, 21.12.2025, 16:30 Uhr: Augsburger Panther – Straubing Tigers

Dienstag, 23.12.2025, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers

Freitag, 26.12.2025, 19:00 Uhr: Dresdner Eislöwen – Augsburger Panther

Sonntag, 28.12.2025, 19:00 Uhr: Augsburger Panther – Adler Mannheim

Dienstag, 30.12.2025, 19:30 Uhr: EHC Red Bull München – Augsburger Panther

Freitag, 02.01.2026, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings

Sonntag, 04.01.2026, 14:00 Uhr: Eisbären Berlin – Augsburger Panther

Dienstag, 06.01.2026, 19:00 Uhr: Augsburger Panther – Iserlohn Roosters

Freitag, 09.01.2026, 19:30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther

Sonntag, 11.01.2026, 16:30 Uhr: Augsburger Panther – Kölner Haie

Freitag, 16.01.2026, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Löwen Frankfurt

Sonntag, 18.01.2026, 16:30 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther

Freitag, 23.01.2026, 19:30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther

Sonntag, 25.01.2026, 14:00 Uhr: Augsburger Panther – Fischtown Pinguins

Dienstag, 27.01.2026, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Eisbären Berlin

Mittwoch, 25.02.2026, 19:30 Uhr: Adler Mannheim – Augsburger Panther

Freitag, 27.02.2026, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – EHC Red Bull München

Sonntag, 01.03.2026, 16:30 Uhr: Iserlohn Roosters – Augsburger Panther

Mittwoch, 04.03.2026, 19:30 Uhr: Kölner Haie – Augsburger Panther

Freitag, 06.03.2026, 19:30 Uhr: Augsburger Panther – Dresdner Eislöwen

Sonntag, 08.03.2026, 19:00 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther

Freitag, 13.03.2026, 19:30 Uhr: ERC Ingolstadt – Augsburger Panther

Sonntag, 15.03.2026, 14:00 Uhr: Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg

DEL 25/26: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die DEL 25/26 hat sich die Telekom gesichert. Alle Spiele der Saison können live über Magenta Sport verfolgt werden. Um die Spiele dort zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell als Telekom-Kunden ab 7,95 Euro pro Monat und als Nicht-Telekom-Kunden ab 12,95 Euro pro Monat.

Der Sender DF1 hat eine Sublizenz von der Telekom erworben und überträgt in der Saison 25/26 pro Woche ein Top-Spiel im Free-TV. Dieses wird in der Regel sonntags ab 16.15 Uhr ausgestrahlt. Folgende Spiele laufen im Free-TV bei DF1:

2. Spieltag: Sonntag, 14.09. - Kölner Haie – Eisbären Berlin

4. Spieltag: Sonntag, 21.09. - Straubing Tigers – EHC Red Bull München

6. Spieltag: Sonntag, 28.09. - Adler Mannheim – Löwen Frankfurt

8. Spieltag: Sonntag, 05.10. - Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers

10. Spieltag: Sonntag, 12.10. - Adler Mannheim – EHC Red Bull München

Zusätzlich zeigt der Sender Zusammenfassungen und Highlights aller Spiele.

Deutsche Eishockey Liga: Teams 25/26

Wie bereits erwähnt, kämpfen in der Saison 25/26 insgesamt 14 Teams um den Meistertitel. Dabei handelt es sich um die folgenden Mannschaften:

Augsburger Panther

Eisbären Berlin

Pinguins Bremerhaven

Dresdner Eislöwen

Löwen Frankfurt

ERC Ingolstadt

Iserlohn Roosters

Kölner Haie

Adler Mannheim

EHC Red Bull München

Nürnberg Ice Tigers

Schwenninger Wild Wings

Straubing Tigers

Grizzlys Wolfsburg

