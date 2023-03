DEL2 Playoffs 2023: Termine, Modus und Aufstiegs-Regelung

In der DEL2 entscheidet sich, ob ein Team in die DEL aufsteigt. Und wenn ja, welches. Daher blicken auch die Augsburger Panther gebannt auf die DEL 2 Playoffs 2023.

Im März beginnt im Eishockey die fünfte Jahreszeit. Es beginnen die DEL Playoffs 2023 und auch in der DEL 2 beginnt die heiße Phase der Saison. Auf die DEL2 Playoffs 2023 blicken auch die Fans und Verantwortlichen der Augsburger Panther. Das hat mit der Aufstiegs-Regelung zu tun.

DEL2: Aufstiegs-Regelung rund um die Playoffs 2023

Die Bietigheim Steelers werden als Tabellenletzter der DEL den Gang in die DEL2 antreten müssen. Die Augsburger Panther landen zum Ende der Hauptrunde auf dem Vorletzten Rang, der ebenfalls einen Abstiegsplatz darstellt. Allerdings könnte der Traditionsklub trotzdem die Klasse halten. Ob das der Fall sein wird, entscheidet sich in den Playoffs der DEL 2.

Hintergrund ist, dass der Sieger der DEL2 in der Saison 2022/23 zum Aufstieg in die DEL berechtigt ist. Allerdings haben nur drei Mannschaften eine Lizenz für die DEL beantragt. Nur wenn eine der folgenden Mannschaften die DEL2 Playoffs 2023 gewinnt, steigt diese auf – und Augsburg ab:

Kassel Huskies

Krefeld Pinguine

Dresdner Eislöwen

DEL2 Playoffs 2023: Termine und Spielplan im Überblick

Die Hauptrunde der DEL2 endet am 4. März 2023. Dann geht es schnell in die Playoffs über. Die besten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Playoff-Viertelfinale. Die Teams, welche auf Platz sieben bis zehn liegen, müssen zunächst in die Pre-Playoffs.

Pre-Playoffs:

8. März

10. März

12. März (falls nötig)

Playoff-Viertelfinale:

15. März

17. März

19. März

21. März

24. März (falls nötig)

26. März (falls nötig)

28. März (falls nötig)

Playoff-Halbfinale:

31. März

2. April

4. April

6. April

8. April (falls nötig)

10. April (falls nötig)

12. April (falls nötig)

Playoff-Finale:

16. April

18. April

21. April

23. April

25. April (falls nötig)

28. April (falls nötig)

30. April (falls nötig)

Modus der DEL2 Playoffs 2023

Der Modus der DEL2 Playoffs ist identisch mit dem in den DEL Playoffs. In den Pre-Playoffs trifft zunächst der 7. Platz der Hauptrunde auf den 10. und der 8. auf den 9. Rang. Gespielt wird im Modus "Best of 3". Das bedeutet, dass die Mannschaft das Playoff-Viertelfinale erreicht, welches zuerst zwei Siege eingefahren hat.

In den weiteren Playoff-Runden gilt dann der Modus "Best of 7". Ein Team braucht also vier Siege, um die Serie zu gewinnen. Heimrecht hat zunächst immer der Klub, der nach der Hauptrunde besser platziert war. Das Heimrecht wechselt nach jedem Spiel.

Pre-Playoffs: Best of 3

Best of 3 Playoff-Viertelfinale: Best of 7

Best of 7 Playoff-Halbfinale: Best of 7

Best of 7 Playoff-Finale: Best of 7