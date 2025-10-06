9,44 Euro und ganz viel Bürokratie

Was wurden in der Vergangenheit nicht schon für Kommissionen gegründet, um überbordende Bürokratie einzudämmen? Einer solchen stand etwa der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber vor, der auf EU-Ebene Vieles vereinfachen sollte. Spürbar bewirkt haben weder Stoiber noch etliche Mitstreiter bislang etwas. Bürokratie-Monster gehören zum Alltag, nicht nur in Deutschland – und selbst der Sport ist davor keineswegs gefeit.

So flatterte dem FC Gundelfingen, einem Amateurverein aus dem Landkreis Dillingen, jüngst ein Schreiben der Fifa ins Haus. Absender war die Rechts- und Compliance-Abteilung, die in Florida sitzt. Sie kümmert sich um die Einhaltung von Regeln und Vorschriften – beispielsweise bei internationalen Transfers. Einen solchen hatten die Gundelfinger im Juli 2024 getätigt, als mit Monther Alahmed ein damals 20-jähriger Fußballer vom FC Wiltz aus Luxemburg an die Donau wechselte. Alahmed hat die Gundelfinger längst wieder verlassen, spielt jetzt bei der SG Walluf in Hessen, doch der Transfer beschäftigt den FCG 15 Monate später immer noch. Waren es anfangs noch Nachweise, dass die vereinbarte Ablöse für den internationalen Vereinswechsel auf ein der Fifa gemeldetes Konto geflossen ist, hat der Bayernligist nun weitere Auflagen des Weltverbands zu erfüllen. Er muss innerhalb von 21 Tagen 9,44 Euro über ein Clearinghouse bezahlen, das den Betrag dann an jene fünf Vereine aufteilt, die an der Ausbildung des jungen Kickers ab dessen zwölftem Geburtstag beteiligt waren. Die Aufteilung erfolgt taggenau, wie aus dem sechsseitigen, in englisch verfassten Schreiben hervorgeht.

Dass für Auslandsüberweisungen außerhalb der Europäischen Union noch Zusatzgebühren anfallen, die den eingeforderten Betrag von 9,44 Euro übersteigen, ist ein weiterer kurioser Aspekt. Dabei ist die Regelung grundsätzlich sinnvoll, denn dadurch werden Vereine entschädigt, wenn internationale Stars für zwei- oder dreistellige Millionenbeträge verkauft werden – sofern diese Klubs an deren Ausbildung beteiligt waren. Um allerdings überbordenden Bürokratismus zu unterbinden, gäbe es Lösungsvorschläge. Wie beispielsweise eine Bagatellgrenze, denn im Fall Alahmed profitiert kein Ex-Klub nachhaltig. Der Höchstbetrag über 2,68 Euro an den hessischen FC Naurod reicht nicht einmal aus, um dort einem Nachwuchskicker nach dem Spiel ein Getränk zu spendieren. Geschweige denn einem ganzen Team.