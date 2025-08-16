Die Bayern vor dem Supercup gegen Stuttgart: Ein Spiel im Zeichen eines Kaugummi-Transfers

Ja, sicherlich. Natürlich geht es im deutschen Supercup, der dieses Mal erstmals als Franz-Beckenbauer-Cup ausgetragen wird, um den ersten Titel dieser Saison. Wenn der FC Bayern am Samstagabend als Meister (20.30 Uhr, live auf Sky und Sat.1) auf den Pokalsieger VfB Stuttgart trifft, ist das das Treffen der beiden nationalen Titelträger. Wie Bayerns Sportdirektor Christoph Freund im Vorfeld betonte, sei alleine die Teilnahme an der Partie eine Auszeichnung. Und zugleich leitet die Konstellation FC Bayern und VfB Stuttgart in diesen Tagen unweigerlich zu einer Personalie hin: Nick Woltemade. Der mögliche Wechsel des VfB-Stürmers nach München ist weiterhin das Kaugummi-Thema in diesem Sommer.

Dem Vernehmen nach soll auch die Offerte von 60 Millionen der Bayern die Stuttgarter nicht dazu gebracht haben, über einen Verkauf des 23-Jährigen nachzudenken. Freund wollte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel keine Details verraten. Der FC Bayern sei ohnehin nicht die Partei gewesen, „die immer so viel gesagt hat“ – weder was mögliche Deadlines oder Zahlen angehe. Das werde man beibehalten, erst recht jetzt. „Es gibt keinen neuen Stand. Wir spielen gegen Stuttgart, da ist der Spieler unter Vertrag. Und es gebührt der Respekt, dass man da nicht am Tag vor dem Spiel die Diskussionen noch mal anfacht.“

Kingsley Coman dürfte den Trainingsanzug der Bayern bald gegen den von Al-Nassr tauschen.

Der Abschied von Kingsley Coman ist nur noch eine Frage der Zeit

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hielt es hierbei ähnlich. Schon in den Tagen zuvor hatte er betont, dass der wechselwillige Stürmer sich nicht hängen lasse, im Trainingsbetrieb gut mitziehe. Woltemade, so der Coach am Freitag, sei „ein ganz wichtiger Baustein“ im Stuttgarter Gefüge und soll das am besten auch bleiben.

Ein wichtiger Baustein in der Bayern-Offensive war – wenn er einsatzbereit war – stets der Franzose Kingsley Coman. Nun scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, ehe der Wechsel des 29-Jährigen zum Ronaldo-Klub Al-Nassr verkündet wird. Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany sprachen am Freitag schon vor dem offiziellen Abschied des Flügelspielers von ihm als ehemaligen Bayern-Profi. „King war zehn Jahre hier, hat Titel gewonnen und war ein super Mensch“, betonte etwa Freund und fügte an: „Er hinterlässt eine Lücke.“

Wechselt er von London nach München? Christopher Nkunku könnte von Chelsea zum FCB wechseln.

Christopher Nkunku soll bei den Bayern hoch im Kurs stehen

Eine, die der FC Bayern nun schnell schließen muss. Nach den Abschieden von Thomas Müller und Leroy Sané ist Coman der dritte scheidende Offensivspieler, dazu ist Jamal Musiala noch länger verletzt. Dem Vernehmen nach hat der FC Bayern seine Fühler nun nach London ausgestreckt. Dort steht seit nunmehr zwei Jahren der ehemalige Leipziger Christopher Nkunku beim FC Chelsea unter Vertrag, ist dort aber nie wirklich glücklich geworden und wurde schon im Januar mit dem FCB in Verbindung gebracht.

Mehrere Medien berichten nun, dass sich sowohl der vielseitig einsetzbare Franzose als auch die Bayern den Transfer gut vorstellen können. Während Chelsea einen Verkauf anstrebt, sollen die Bayern ein Leihgeschäft mit Kaufoption anstreben. Gut möglich sei es, dass es bei Nkunku nun deutlich schneller geht als bei Woltemade. Aber was heißt das schon.