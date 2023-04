Zierer und Metz unterschreiben bei NFL-Teams

Die deutschen Football-Spieler Lorenz Metz und Kilian Zierer können weiter von einem Engagement in der NFL träumen.

Zwar wurden die beiden beim NFL-Draft, der nach sieben Runden mit 259 ausgewählten Nachwuchstalenten in Kansas City zu Ende gegangen ist, nicht gezogen, unterschrieben danach aber bei Teams.

Metz hat sich den Chicago Bears angeschlossen, wie dessen bisheriges College-Team Cincinnati Bearcats bekannt gab. Auf Twitter schrieb der aus Neuötting in Bayern stammende Metz: "Ich kann es kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen. Ich fühle mich so glücklich, diese Möglichkeit zu bekommen." Zierer hat bei den Houston Texans unterschrieben, wie sein Agent auf Twitter mitteilte. Der gebürtige Münchener lief am College für die Auburn Tigers auf.

Die beiden NFL-Teams gaben die Verpflichtungen noch nicht bekannt. Metz und Zierer werden sich in der Saisonvorbereitung erst noch für einen festen Vertrag für die kommende Spielzeit empfehlen müssen. Sowohl die Texans als auch die Bears verpassten in der vergangenen NFL-Saison deutlich die Playoffs, mit jeweils drei Siegen waren sie die schwächsten Teams der amerikanischen Football-Liga.

In der jüngeren Vergangenheit hatten mit Jakob Johnson oder Dominik Eberle bereits andere deutsche Footballer den Weg in die NFL gefunden, nachdem sie in der Talentziehung nicht ausgewählt worden waren.

(dpa)