Heldinnen für einen Sommer – oder etwa länger?

Die deutschen Fußball-Frauen schreiben das Sommermärchen 2022. Möglicherweise aber haben diese wunderbaren Botschafterinnen weniger Einfluss als erhofft.

Am Sonntag werden etwa 15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen verfolgen, ob die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen Europameister wird. Das sind rund 14,9 Millionen mehr Interessierte als an einem ordinären Bundesligaspieltag der Frauen. Das Phänomen ist das gleiche wie bei den Männern. Mit wachsendem Erfolg steigt auch die Zahl derer, die gebannt vor dem Bildschirm sitzen. Durch begeisternde Auftritte wird Begeisterung geweckt.

Für all jene, die unter Fußball bislang Profi-Männerfußball verstanden haben, wirken die Frauen überraschend nahbar und reflektiert. Die deutsche Mannschaft ist durchsetzt mit großartigen Botschafterinnen für den Sport. Allerdings gibt es beim DFB kaum einen Grund, sich selbst für dieses Team zu feiern. In den vergangenen Jahren nahm die Anzahl an Mädchenmannschaften in Deutschland rapide ab, ohne dass der Verband wirkungsvoll dagegen vorgegangen wäre.

Diese Mannschaft ist kein Abziehbild der deutschen Gesellschaft

Und so sympathisch die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg auch ist: Sie repräsentiert nur zu Teilen ein modernes Deutschland. Die Frauen treten ein für Selbstbestimmung in vielfacher Hinsicht. Insgesamt 15 der 23 Spielerinnen aus dem Kader haben studiert oder absolvieren ein Studium. Das sind schöne Zahlen – für das Bildungsbürgertum. Frauen aber mit formal geringerer Bildung sind nicht in entsprechendem Maß vertreten. Spielerinnen mit Migrationshintergrund? Kaum vorhanden. Eine Mannschaft soll freilich nicht unter Diversitätsgesichtspunkten zusammengestellt werden. Die Nationalmannschaft liefert aber Indizien, aus welchen sozialen Schichten die Mädchen kommen, die in Vereinen Fußball spielen. Es besteht offensichtlich nicht für jedes Mädchen die gleiche Chance, dass ihm 15 Millionen Deutsche die Daumen drücken.

Die 23 Spielerinnen und ihre Trainerin haben überraschend für das Sommermärchen des Jahres 2022 gesorgt. Sie sind verdientermaßen Heldinnen für einen Sommer. Mindestens genauso spannend wie das Finale aber sind die Fragen, wie viele der 15 Millionen Fans sich auch künftig für Frauenfußball interessieren und ob es gelingt, Mädchen sämtlicher sozialer Schichten für den Sport zu begeistern.

