Bernhard Langers letzter Abschlag in Augusta: Sein „bittersüßer“ Abschied vom US Masters

Der Ort seiner größten Erfolge wird zum Ort für die große Abschiedszeremonie. Bernhard Langer, der beste deutsche Golfer aller Zeiten, tritt in dieser Woche zum letzten Mal beim US Masters in Augusta an. Jenem legendären Turnier, das er als einziger Deutscher zweimal - 1985 und 1993 - gewonnen hat. Der Abschied wäre eigentlich schon im vergangenen Jahr geplant gewesen, doch nach einem Achillessehnenriss verschob Langer dieses Vorhaben. Schließlich wollte er in bester körperlicher Verfassung ein letztes Mal die traditionsreichen Bahnen an der Magnolia Lane entlang schreiten.

Nun ist es soweit - genau 40 Jahre nach seinem Premierensieg. „Es wird kein einfacher Auftritt für mich sein, auf Englisch „bittersweet“ (bittersüß)“, sagte der 67-Jährige vor seinem ersten Abschlag am Donnerstag, „ich freue mich darauf, weiß aber auch, dass es jetzt Zeit ist aufzuhören. Der Platz ist sehr, sehr lang geworden, ich werde immer kürzer in dem Alter und habe keine Chance mehr zu gewinnen.“

Die ganze Familie Langer ist nach Augusta gekommen

Natürlich wird Bernhard Langer weiter Golf spielen, schließlich ist er auf der PGA Champions Tour in seiner Wahlheimat USA noch immer höchst erfolgreich, hat dort mittlerweile 47 Titel gewonnen. Sein lebenslanges Startrecht in Augusta, das alle Turniersieger bekommen, wird er künftig aber nicht mehr wahrnehmen. Seine 41. und damit letzte Teilnahme soll dementsprechend zelebriert werden. Die ganze Familie ist gekommen, Bruder Erwin ist aus Deutschland angereist, dazu viele Freunde aus aller Welt, Kinder und Enkelkinder. Sponsor Mercedes hat eine Luxuskarosse entworfen im Spezial-Design mit Lackierung und Innenbeleuchtung in Augusta-Grün und Masters-Schriftzügen an Kopfstützen und Armlehne. Auch sonst dürfte es während der Turniertage noch einige Extras für die scheidende Golf-Ikone geben. „Es wird eine besondere Woche für mich, Abschiednehmen von Augusta wird sicher sehr emotional“, sagte Langer im Vorfeld.

Langers Karriere hat in Anhausen im Landkreis Augsburg begonnen

Schließlich hat er dem legendären National Augusta Golf Club viel zu verdanken. Sein erster Masters-Sieg 1985 war so etwas wie die Initialzündung für seine einzigartige Karriere, die Ende der 1970er-Jahre in dem kleinen Pfarrdorf Anhausen im Landkreis Augsburg ihren Anfang nahm. „Golf war damals in Deutschland eine Randsportart. Und plötzlich gewinne ich eines der größten Turniere der Welt, bin beim Ryder Cup dabei, repräsentiere Europa und habe weltweit Erfolge“, erinnert sich Langer an die Anfänge.

Es sei damals unheimlich schwer gewesen, sich als Europäer überhaupt für das Masters zu qualifizieren. Ihm gelang dies als erstem Deutschen. Als bester Spieler Europas erhielt er 1981 die begehrte Einladung. Eine „Wahnsinnsfreude“ sei das gewesen, als er den Brief mit den bedeutungsvollen Worten „You´re invited to the US-Masters“ in Händen gehalten habe. „Das war etwas, worauf ich mich wochen- und monatelang gefreut habe.“ Jedes Jahr kehrte er seitdem zurück an den Ort, der angesichts seiner opulenten Spielbahnen als „Kathedrale des Golfsports“ bezeichnet wird und der auch den jungen Blondschopf aus Anhausen beeindruckte. „Sie haben die schönste Allee Richtung Clubhaus. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Es war unglaublich, wie eine andere Welt“, schildert Langer seine Eindrücke von damals.

Bernhard Langer erhält für seinen zweiten Masters-Triumph 1993 das traditionelle grüne Jackett für den Sieger. Foto: Ed Reinke, dpa

1993 gelingt Bernhard Langer der zweite Sieg im National Augusta Golf Club

Als er ein Jahr nach seinem ersten Masters-Sieg die Amerikanerin Vikki Carol heiratete, verlegte Bernhard Langer seinen Lebensmittelpunkt von Bayern in die USA, nach Boca Raton in Florida. Gemeinsam hat das Ehepaar vier Kinder, die mittlerweile verstorbene Mutter und der Bruder blieben in Deutschland. Fast jedes Jahr im Sommer nahm sich Bernhard Langer Zeit für einen Familienbesuch in Anhausen. 1993 sicherte er sich dann zum zweiten Mal das dunkelgrüne Siegerjackett von Augusta. Ein Erfolg, durch den er sich bestätigt fühlte. „Der erste Sieg bedeutet, du bist ein Major-Sieger. Er bringt Dich auf ein neues Level. Der Zweite war für mich aber noch bedeutungsvoller, weil ich beweisen konnte, dass der Erste kein Zufall war“, betonte Langer. Dazu an einem besonderen Tag für die tiefgläubigen Christen. „Ich habe am Ostersonntag gewonnen, wo wir die Auferstehung Jesu Christi feiern.“

Im Jahr 2014 hatte Langer noch einmal in Augusta überrascht, als er im Alter von 56 Jahren geteilter Achter wurde. Mit einem Sieg rechnet er bei seinem finalen Auftritt kaum mehr. „Da müsste ich schon nahezu perfekt schlagen, vom Abschlag bis ins Grün.“ Zu jung, zu lang und zu spielstark ist mittlerweile die Konkurrenz. An die Erfolge des Altmeisters kommt dennoch kaum jemand heran. Neben den zwei Majors-Siegen holte Bernhard Langer 115 Turniersiege, war allein 42 Mal auf der European Tour erfolgreich und sechsmal im Ryder Cup. 2004 auch als Kapitän des europäischen Teams. Kein Wunder, dass man dem akribischen Arbeiter und Perfektionisten auf den Grüns bis heute in der Golfszene größten Respekt zollt – und ihn weiterhin „Mr. Consistency“ nennt: den Beständigen.