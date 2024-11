Ergebnisse der 50. Sportministerkonferenz in München

Wie ist der Stand bei der deutschen Olympia-Bewerbung? Wie können deutsche Spitzenathleten besser gefördert werden? Wie fällt die deutsche Bilanz der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Jahr aus? Im Rahmen der 50. Sportministerkonferenz in München wird Bayerns Sportminister Joachim Herrmann (CSU) als Vorsitzender der Konferenz am Freitag (12.30 Uhr) über die Ergebnisse informieren.

Einer der spannendsten Tagesordnungspunkte der zweitägigen Sitzung ist die deutsche Bewerbung um Olympische Spiele 2040. Die Bundesregierung hat im Sommer den Weg dafür offiziell frei gemacht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die bei der Konferenz in München auch anwesend ist, unterzeichnete während der Sommerspiele in Paris die Grundlagenvereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den an einer Bewerbung interessierten Bundesländern und Städten. Auch Bayern würde Olympia gerne austragen.