CS:GO-Liga ESL Meisterschaft wird zum Jahresende eingestellt

Nach über 20 Jahren wird die ESL Meisterschaft nach der laufenden Saison in "Counter-Strike: Global Offensive" eingestellt.

Wie Veranstalter ESL Faceit Group mitteilte, enden auch die anderen Regionalligen der ESL.

"Da sich die E-Sport-Landschaft in all ihren Ausprägungen seit unseren ersten Schritten stark verändert und globalisiert hat, glauben wir, dass eine regionale Ausrichtung besser geeignet ist, um den Wünschen und Bedürfnissen von Fans und Teams gerecht zu werden", schrieb die ESL in einem Statement.

Die 2002 als ESL Pro Series gegründete Regionalliga galt in vielen E-Sport-Titeln lange als weit anerkannte deutsche Meisterschaft, verlor zuletzt aber immer mehr an Bedeutung. Nach dem Wegfall von League of Legends und Starcraft 2 fanden zuletzt nur noch Turniere in CS:GO und Teamfight Tactics statt.

In der deutschen Szene richtet sich bereits der Blick in die Zukunft. Freaks 4U Gaming, seit 2022 bereits Veranstalter der ESL Meisterschaft, sowie der eSport-Bund Deutschland (ESBD) gaben an, Gespräche über ein Nachfolgeturnier führen zu wollen. Der deutsche Startplatz bei der IEM Cologne werde laut der ESL erhalten bleiben.

(dpa)