Deutschland - Australien live im Free-TV und Stream: Frauenfußball-Übertragung, Termin, Uhrzeit

Die DFB-Frauen testen Ende Oktober gegen Australien. Zuletzt standen sich beide Teams beim Auftakt der Olympischen Spiele gegenüber, wo die deutsche Mannschaft einen souveränen 3:0-Sieg verbuchen konnte. Die Australierinnen gelten als unangenehme Gegnerinnen, die mit einer körperbetonten Spielweise auftreten.

Doch das Testspiel zwischen Deutschland und Australien geht über das sportliche hinaus und wird zu einem besonderen Ereignis: An diesem Fußballabend wird die langjährige Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, Alexandra Popp, nach über 14 Jahren im Nationaltrikot ihren letzten Einsatz feiern. Die 33-Jährige, die auf beeindruckende 144 Länderspiele mit 67 Toren zurückblickt, beendet damit offiziell ihre Karriere im DFB-Team. Popp, die sich bereits Anfang des Jahres intensiv mit ihrem Rücktritt auseinandergesetzt hat, sieht sich aus gesundheitlichen Gründen zu diesem Schritt gezwungen. .

Nach vielen Jahren sportlicher Erfolge, darunter der Olympiasieg 2016, der Vize-Europameistertitel 2022 und zuletzt die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris 2024, endet ihre DFB-Karriere in Duisburg. Am Ende werden somit 145 Länderspiele in der Statistik aufgeführt. Mit wie vielen Treffern die Stürmerin ihre Karriere beendet, steht nach dem anstehenden Testspiel fest.

Deutschland gegen Australien heute: Wann ist Anpfiff?

Das Testspiel und zugleich das Abschiedsspiel von Alexandra Popp findet heute am Montag, dem 28. Oktober 2024, in Duisburg statt. Anpfiff der Partie ist um 18.10 Uhr im Stadion des MSV Duisburg, das eine Kapazität von bis zu 33.000 Plätzen bietet. Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist es das erste Heimspiel seit den Olympischen Spielen und das zweite unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück.

Übertragung - letztes Spiel von Popp im DFB-Trikot: Deutschland vs. Australien heute live im Free-TV und Stream

Fußballfans, die Alexandra Popps letztes Länderspiel miterleben möchten, können es kostenlos live von zu Hause am Fernseher verfolgen. Denn die Partie der DFB-Frauen läuft wie fast immer im Free-TV. Das ZDF überträgt die Partie ab 18.10 Uhr live, wobei die Vorberichterstattung bereits um 17.50 Uhr mit Moderator Sven Voss beginnt. Als Expertin steht Kathrin Lehmann zur Verfügung, während Norbert Galeske die Begegnung kommentiert. Neben der TV-Übertragung bietet das ZDF auch online einen Livestream an. Für diejenigen, die das Abschiedsspiel live im Stadion erleben möchten, sind online noch einige Restkarten erhältlich (Stand: 24. Oktober 2024).

Hier sind alle Infos zum Spiel der Nationalmannschaft noch einmal kompakt im Überblick:

Spiel: Deutschland - Australien, Testspiel

Datum: . 28. Oktober 2024

Anpfiff: 18.10 Uhr (Vorberichte starten 17.50 Uhr)

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream : ZDF

Deutschland - Australien: Bilanz der beiden Frauenteams

Deutschland und Australien standen sich laut fussballdaten.de bisher sechsmal in Länderspielen gegenüber. Dabei verzeichnete die deutsche Frauen-Nationalmannschaft vier Siege, während Australien einmal als Sieger hervorging. Ein Duell endete somit unentschieden. Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand bei den Olympischen Spielen statt, wo Deutschland mit 3:0 siegte. Zuvor trafen die Teams 2021 in einem Testspiel aufeinander, das die DFB-Elf mit 5:2 für sich entschied. Das einzige Unentschieden gab es 2016 mit einem 2:2. Australien verzeichnete den einzigen Sieg im Jahr 2005, als das Team auswärts mit 1:0 gewann.