Deutschland gegen Belgien live im Free-TV und Stream: Termin, Übertragung - alle Infos

Deutschland - Belgien live im Free-TV und Stream: Wir liefern Ihnen die Infos zu Übertragung, Termin und Uhrzeit. Es ist für die DFB-Elf das zweite Länderspiel des Jahres.

Aufstehen, Staub aus dem Klamotten klopfen: Für den DFB heißt es "Lebbe geht weider". Als Gastgeber der Europameisterschaft 2024 ist Deutschland bereits qualifiziert - und wer weiß, wozu das gut ist? Wie auch immer: Die Mannen um Hansi Flick möchten sich auf heimischem Rasen keinesfalls wieder so blamieren wie letztes Jahr in der Wüste mit ihrem Vorrunden-Aus. Jetzt heißt es also: testen, testen, testen. Der zweite Test des neuen Jahres geht gegen die Nachbarn aus Belgien, und hier kommen für Sie alle Infos zu dem Match.

Termin und Uhrzeit des Fußball-Länderspiels Deutschland - Belgien

Der DFB will ein Debakel wie 2022 in Katar unbedingt vermeiden - schließlich ist nach der WM ist vor der EM. Um sich vor einer Blamage im eigenen Land zu bewahren, setzt der Verband unter anderem auf Testspiele. Das zweite in diesem Jahr, nach dem gegen Peru, ist die Begegnung mit Belgien. Das Team von Hansi Flick trifft auf die Mannschaft des früheren Bundesliga-Coaches Domenico Tedesco. Gespielt wird am 28. März 2023, Anstoß in Köln ist um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Belgien live im Free-TV und Stream: Die Übertragung

Generell ist bei der Übertragung von Fußball-Länderspielen ein wenig Bewegung in den Kampf der Platzhirsche gekommen: RTL hatte 2022 durch den Kauf der Senderechte an 50 Prozent der DFB-Matches gegen die Öffentlich-Rechtlichen seinen Hut in den Ring geworfen. Der Vertrag gilt bis 2028 und umfasst unter anderem Qualifikationsspiele zur WM und zur Europameisterschaft. Aber auch Testspiele wie diese Begegnung mit Belgien sind im Beutesack des Privatsenders gelandet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Hier kommen für Sie die zusammengefassten Infos zur Übertragung des Matches:

Spiel: Deutschland gegen Belgien , Testspiel

gegen , Testspiel Datum: Dienstag, 28. März 2023

Dienstag, 28. März 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Übertragung im Free-TV: RTL (ab 20.15 Uhr)

(ab 20.15 Uhr) Übertragung im Live-Stream: RTL+

Die Bilanz: Wie haben Deutschland und Belgien bisher gegeneinander abgeschnitten?

Den Kollegen von fussballdaten.de verdanken wie diese Erkenntnisse: Die Teams von Deutschland und Belgien sind sich bisher 25 Mal auf dem Rasen begegnet. Dabei konnten die Deutschen 20 Mal siegreich vom Platz gehen, unser Nachbarn gewannen viermal. Einmal Unentschieden demzufolge. Das Torverhältnis aus allen diesen Begegnungen beträgt 58:26 zugunsten der deutschen Spieler.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 11. Oktober 2011 in Düsseldorf statt - es ging 3:1 für Deutschland aus. Die deutschenTorschützen waren Mesut Özil, André Schürrle und Mario Gomez, für die Belgier traf Marouane Fellaini.

Lesen Sie dazu auch

Experten betrachten die Begegnung Deutschland - Belgien beim Europameisterschafts-Finale 1980 in Rom als das bedeutendste Länderspielduell der beiden Nationen - Deutschland gewann damals mit 2:1. Doch die "Roten Teufel" müssen sich nicht verstecken - der aktuelle Weltranglisten-Vierte wird in der jüngeren Fußball-Turniergeschichte regelmäßig als Geheimfavorit gehandelt.