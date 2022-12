"Danke Deutschland" – Pressestimmen zum WM-Aus des DFB-Teams

Der deutsche Albtraum ist bei der WM 2022 Realität geworden. Das DFB-Team ist ausgeschieden. Die Presse schwankt zwischen Häme und Dank.

Ein Drama in mehreren Akten, an dessen Ende kein Happy End wartete. Für Deutschland sah es am letzten Gruppenspieltag zunächst gut aus. Dann drehte Costa Rica die Partie, das DFB-Team kam allerdings zurück und siegte mit 4:2. Und doch war am Ende des Spiels das bittere Ausscheiden bei der WM 2022 fest. Außenseiter Japan hatte parallel zum Auftritt der Deutschen gegen Spanien das Spiel gedreht und mit 2:1 gewonnen.

Der Weltmeister von 2014 muss schon zum zweiten Mal hintereinander, nach der WM 2018 in Russland, nach der Gruppenphase die Koffer packen. Spott und Häme war der deutschen Nationalmannschaft in der internationalen Presselandschaft sicher. Aus Spanien kam allerdings auch ein Dankeschön. Hätte Deutschland verloren, wären auch die Spanier ausgeschieden. Die Pressestimmen im Überblick.

WM 2022: DFB-Team ausgeschieden – Pressestimmen aus Deutschland

"Das dramatische WM-Aus von al-Chaur. Japan gewinnt gegen Spanien – da hilft den Deutschen auch ein grotesker 4:2-Sieg gegen Costa Rica nicht weiter. Es ist das Ende einer fast durchweg vermasselten WM." – Süddeutsche Zeitung

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

"Wie peinlich! Wir sind raus! Das Ende einer großen Fußball-Nation". – Bild

"Spanien patzt, Deutschland weint: WM-Aus besiegelt!" – Sport1

Lesen Sie dazu auch

"Weil Japan siegt: Deutschland scheidet nach WM-Vorrunde aus." – kicker

Deutschland - Costa Rica: Internationale Pressestimmen zum WM-Aus

Spanien:

"Danke Deutschland! Danke Havertz!" – Marca

"Deutschland rettet Spanien. Danke, Die Tore des deutschen Stürmers brachten uns ins Achtelfinale." – As

"Spanien zieht dank Deutschland ins Achtelfinale ein!" – Mundo Deportivo

England:

"See GER later! Herzschmerz für die Deutschen, da sie trotz 4:2-Sieg WIEDER in der Gruppenphase ausgeschieden sind." - Sun

"Deutschland scheidet aus: Die Jungs von Herrn Flick scheiden in der Gruppenphase für die zweite Weltmeisterschaft in Folge aus, nachdem Japan Spanien in einem weiteren Schockergebnis besiegt und die deutschen Fans in Tränen aufgelöst hat." – Daily Mail

"Ein souveräner Sieg ist kein Trost für einen weiteren dunklen Tag in der Geschichte des deutschen Fußballs." – The Athletic

"Auf Wiedersehen! Deutschland scheitert in der Gruppenphase krachend, weil Japan gegen Spanien gewinnt." – The Mirror

Italien:

"Paukenschlag! Deutschland in Katar ausgeschieden: Sieg gegen Costa Rica reicht nicht!" – Corriere dello Sport

"Deutschland zu Hause, von Spanien verraten. Doch die Deutschen sind selbst schuld, denn der K.o. gegen Japan beim WM-Debüt kostete sie langfristig das Aus. Flicks Nationalmannschaft besiegte Costa Rica in einem ziemlich verrückten Match mit 4:2, aber es war ein sehr bitterer Erfolg." – Gazzeta dello Sport

Frankreich:

"Deutschland erlebt einen weiteren Albtraumabend bei der Weltmeisterschaft. Nach dem Anpfiff war es nicht mehr Herr seines Schicksals." – L'Equipe

"Ein Erdbeben erschüttert den Planeten Fußball. Wie schon 2018 scheitert Deutschland in der WM-Vorrunde." – Le Monde

"Japan setzt Deutschland in den Flieger nach Hause. Der Schlusspfiff zerreißt die letzte Hoffnung." – Le Figaro

Österreich:

"Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen. Das DFB-Team schlug Costa Rica in einer unterhaltsamen Partie 4:2, wurde aber zum Opfer des japanischen 2:1-Sieges gegen Spanien und beendet die Gruppenphase als Dritter." - Standard

"4:2-Sieg zu wenig! Deutschland tritt Heimreise an." – Kronen Zeitung

"Wer bei diesem Finale in Gruppe E keinen erhöhten Pulsschlag hatte, den kann wirklich nichts aus der Ruhe bringen. Deutschland schlug in einem dramatischen Spiel Costa Rica 4:2 und muss dennoch die Heimreise antreten." – Kurier

Schweiz:

"Zum zweiten Mal in Folge - Deutschland scheitert sensationell in der Gruppenphase." – Blick

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

WM 2022: Pressestimmen aus aller Welt zum Aus des DFB-Teams

Schweden:

"Ein neuer verrückter WM-Skandal. Die nächste große Nation ausgeschieden: "Eine Katastrophe." – Aftonbladet

Argentinien:

"Erneutes Debakel für Deutschland: Gewonnen, aber in der ersten Runde wieder ausgeschieden." – Clarin

Türkei:

"Ein Sieg war für Deutschland nicht genug, Abschied von der WM!" – Hürriyet

Polen:

"Fußball-Erdbeben in Katar, Deutschland scheidet bei der WM in der Gruppenphase aus." – Gazeta Wyborcza

Niederlande:

"Neues WM-Drama für das ausgeschiedene Deutschland!" – Telegraaf

Brasilien:

"Deutschland leidet erneut unter dem 7:1-Fluch und scheidet in der Gruppenphase aus." – Folha de S.Paulo

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.