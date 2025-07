Deutschland - Dänemark live im Free-TV und Stream: Wo läuft das 2. Gruppenspiel?

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 findet vom 2. bis zum 27. Juli statt. Bei bislang dreizehn ausgetragenen Frauen-Europameisterschaften hält das DFB-Team der Frauen aktuell den Rekord für die meisten EM-Titel – insgesamt sind es acht an der Zahl. Gastgeber des Turniers ist in diesem Jahr die Schweiz. Gespielt wird hauptsächlich in Stadien von Clubs der Credit Suisse Super League. Zunächst wird vom 2. bis zum 13. Juli 2025 die Gruppenphase ausgetragen – diese bildet somit die erste Wettbewerbsphase. Deutschlands Gruppengegner sind Polen, Dänemark und Schweden.

Wann genau findet das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Dänemark statt? Wie sieht es mit der Live-Übertragung der Partie im Free-TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Deutschland vs. Dänemark im zweiten EM-Gruppenspiel: Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Fußball-EM 2025 der Frauen findet das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark am Dienstag, dem 8. Juli 2025, statt. Der Anstoß erfolgt um Punkt 18 Uhr. Gespielt wird im St. Jakob-Park. Das Stadion ist mit einer Kapazität von 38.107 Sitzplätzen das Größte der Schweiz und dient normalerweise dem FC Basel als Heimspielstätte.

Deutschland – Dänemark live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-Fußball-EM 2025

Die gute Nachricht vorweg: Ausnahmslos alle Spiele der Frauen-Fußball-EM 2025 werden kostenlos im Free-TV übertragen, da sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die exklusiven Verwertungsrechte gesichert haben. Dementsprechend können Sie die Fußball-Europameisterschaft bequem im linearen Fernsehen verfolgen. Darüber hinaus stehen Ihnen die einzelnen Partien in der ARD-Mediathek, im ZDF und auf sportschau.de als Stream zur Verfügung – immer abhängig davon, auf welchem Sender das jeweilige Spiel übertragen wird. Für die Übertragung des Gruppenspiels zwischen Deutschland und Dänemark am 8. Juli 2025 ist die ARD zuständig. Sie haben die freie Wahl, ob Sie die Begegnung lieber im TV oder online im Stream anschauen möchten.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie Deutschland vs. Dänemark auf einen Blick:

Spiel: Deutschland vs. Dänemark (EM-Gruppenphase 2025, Spieltag 2/3)

Datum: Dienstag, 8. Juli 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: St. Jakob-Park, Basel (Schweiz)

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD -Mediathek

Deutschland gegen Dänemark in der EM-Gruppenphase: Was sagt die Bilanz?

Deutschland und Dänemark haben laut fussballdaten.de bislang 25 Länderspiele gegeneinander ausgetragen. Die deutschen Frauen konnten dabei insgesamt vierzehn Siege einfahren, die Däninnen hingegen gingen „nur“ siebenmal als Siegerinnen vom Platz. Vier Begegnungen endeten außerdem unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 52:21 ebenfalls deutlich zugunsten der Deutschen aus. Zuletzt trafen die beiden Teams im Jahr 2023 im Rahmen der Frauen-Nations-League aufeinander. Die Partie in der Gruppenphase am 1. Dezember 2023 konnten die deutschen Frauen klar mit 3:0 für sich entscheiden. Mittlerweile liegt besagtes Spiel zwar schon eine Weile zurück, aber dennoch dürfte Deutschland als Favorit in das bevorstehende Gruppenspiel am 8. Juli 2025 gehen.