EM-Kader von Deutschland 2024: Das ist der DFB-Kader für die Testspiele

Die Europameisterschaft naht und die Spieler für den deutschen EM-Kader 2024 werden bis Mitte Mai nominiert. Wir informieren, wen Trainer Nagelsmann mitnimmt.

Der endgültige EM-Kader 2024 unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am 16. Mai bekannt gegeben, etwa einen Monat vor Beginn der Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland stattfindet. Während der finalen Nominierung vom 12. bis 16. Mai werden auch die letzten Testspiele ausgetragen, um Nagelsmann bei der endgültigen Auswahl der Startelf zu unterstützen.

Ende Februar kündigte Nagelsmann im Spiegel-Interview Überraschungen im Kader an: "Es wird bestimmt der eine oder andere nicht nominiert werden, von dem viele denken, er sei sicher dabei." Toni Kroos' Teilnahme gilt beispielsweise als sicher, da er im Februar extra sein Comeback ankündigte. Andere Spieler wie Goretzka und Hummels sind noch Wackelkandidaten. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder mal Überraschungen wie Odonkor 2006 und Mustafi 2014.

Die nominierten Spieler werden auch in den letzten Testspielen Anfang Juni vor der EM auflaufen, um die finale Startelf zu formen, die bei der Heim-EM erfolgreich abschneiden soll. Die letzten drei großen Turniere verliefen sportlich enttäuschend für die deutsche Mannschaft, die nie über die Gruppenphase hinauskam. Weitere Details zum DFB-Kader für die EM und zu den letzten Spielen vor dem Turnier verraten wir Ihnen hier.

DFB-Kader für EM im Sommer 2024: Finale Nominierung am 16. Mai - Wer ist dabei?

Am 16. Mai um 13 Uhr wird Bundestrainer Julian Nagelsmann in Berlin den finalen EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt geben, der aus 23 Spielern besteht. Doch die Enthüllung erfolgt nicht auf einmal, sondern schrittweis, welche am 12. Mai begann und bis zum finalen Tag der Entscheidung am 16. Mai dauert. Der DFB hat sich für eine etwas andere Art der Verkündung entschieden: Über Medien, Influencer und Fans werden bereits im Vorfeld wohl rund ein Dutzend Namen veröffentlicht. Der DFB geht damit neue Wege: Täglich werden Spieler auf verschiedene Weisen bekannt gegeben, bis der Kader vollständig ist.

Den Anfang machte am Sonntagabend, 12. Mai, die Rückkehr von Nico Schlotterbeck aus Dortmund in die Nationalmannschaft, nachdem er eine gute Leistung zeigte und seinen Beitrag zum Einzug des BVB ins Finale der Champions League geleistet hatte. Am Montag wurde die Nominierung von Jonathan Tah aus Leverkusen veröffentlicht, über ein Video auf dem Instagram-Account des Verbands.

Hier folgt der aktuelle Stand der Nominierungen und alle 26 DFB-Spieler im Überblick:

Tor

noch kein Torhüter offiziell nominiert

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Innenverteidiger, 24 Jahre, Borussia Dortmund )

(Innenverteidiger, 24 Jahre, ) Jonathan Tah (Innenverteidiger, 28 Jahre, Bayer Leverkusen )

Mittelfeld

noch kein Mittelfeldspieler offiziell nominiert

Angriff

noch kein Angreifer offiziell nominiert

Den Kader ergänzen wir nach und nach, sobald es neue Infos gibt. Zum Einsatz kommen die Spieler in dieser Kombination Anfang Juni in den Freundschaftsspielen gegen Frankreich und die Niederlande. Alle Infos zu den letzten EM-Tests im Überblick:

Übrigens: Die Übertragung der EM 2024 teilen sich im Free-TV ARD, ZDF und RTL. Im Pay-TV gibt es das Turnier außerdem bei MagentaTV zu sehen.

Bis zum 7. Juni muss der finale EM-Kader dann spätestens bei der UEFA eingereicht sein. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich die Kadergröße zwischenzeitlich auf 26 Spieler erhöht, doch da wurde die Ausnahmeregelung rückgängig gemacht und es kommen nur 23 Spieler mit. Ursprünglich sollten die größeren Kader es den Trainern ermöglichen, flexibler auf eine plötzliche Corona-Erkrankung einzelner Spieler zu reagieren, was die UEFA inzwischen nicht mehr für notwendig hält.