EM-Kader 2024 von Deutschland: Diese DFB-Spieler sind dabei

Die Spieler für den deutschen EM-Kader 2024 wurden in diesem Jahr häppchenweise enthüllt. Der Kader steht: Wir informieren, wer für Deutschland final dabei ist.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seit dem 13. Mai jeden Tag ein paar Namen enthüllt, die für Deutschland bei der EM 2024 auflaufen. Die letzten Spieler wurden am 16. Mai 2024 verkündet. Am 7. Juni wurde der letzte Spieler aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Seitdem steht fest, auf welche Mannschaft der DFB bei der Europameisterschaft 2024 setzt, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland stattfindet.

Ende Februar hatte Nagelsmann im Spiegel-Interview bereits Überraschungen im Kader angekündigt: "Es wird bestimmt der eine oder andere nicht nominiert werden, von dem viele denken, er sei sicher dabei." Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder mal unerwartete Nominierungen, wie Odonkor 2006 und Mustafi 2014. Für die EM 2024 bedeutete Nagelsmanns Ansage dann konkret, dass Mats Hummels und Leon Goretzka nicht nominiert wurde. Dafür sind viele junge Spieler dabei, die in ihre Vereinen eine gute Saison gespielt haben. Sie bekommen die Chance, ab dem 14. Juni in den Spielorten und Stadien der Europameisterschaft für das deutsche Team aufzulaufen. Alle Infos im Überblick.

DFB-Kader für EM 2024: Diese Spieler sind nominiert

Der DFB hatte sich für den EM-Kader 2024 für eine etwas andere Art der Verkündung entschieden: Über Medien, Influencer und Fans wurden nach und nach rund ein Dutzend Namen veröffentlicht. Seit dem 7. Juni 2024 ist der vollständige Deutschland-Kader bekannt. Torwart Alexander Nübel war der letzte Spieler, der den vorläufigen Kader verlassen musste. Alle andere Spieler haben nun definitiv ihr Ticket für die EM-Teilnahme gelöst. Ähnlich heiß begehrt sind übrigens auch die Stadion-Tickets für die EM 2024. Wer die Gruppenphase des Turniers live vor Ort sehen will, musste sich bereits Monate im Voraus um die Karten bemühen. Lediglich für die K.o.-Phase des Turniers werden die Tickets erst später vergeben.

Interessant am deutschen Kader ist, dass einige Spieler, die in ihren Vereinen eher als Stürmer agieren, bei der Nominierung im Mittelfeld eingeordnet wurden und umgekehrt offensive Mittelfeldspieler für die Stürmerposition ins Rennen gehen. Kurz vor dem EM-Auftakt gegen Schottland gab es dann noch eine Überraschung: Emre Can wird von Bundestrainer Nagelsmann nachnominiert. Er ersetzt Aleksandar Pavlovic im Kader, der gesundheitsbedingt bei der Europameisterschaft ausfällt.

Hier sind alle 26 nominierten Spieler im Überblick, die sich laut dem Spielplan der Europameisterschaft EM zunächst gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz durchsetzen müssen:

Tor

Manuel Neuer (Torwart, 38 Jahre, FC Bayern München )

(Torwart, 38 Jahre, ) Oliver Baumann (Torwart, 33 Jahre, TSG 1899 Hoffenheim )

(Torwart, 33 Jahre, ) Marc-André ter Stegen (Torwart, 32 Jahre, FC Barcelona )

Abwehr

Antonio Rüdiger (Verteidiger, 31 Jahre, Real Madrid )

(Verteidiger, 31 Jahre, ) Nico Schlotterbeck (Innenverteidiger, 24 Jahre, Borussia Dortmund )

(Innenverteidiger, 24 Jahre, ) Jonathan Tah (Innenverteidiger, 28 Jahre, Bayer Leverkusen )

(Innenverteidiger, 28 Jahre, ) Robin Koch (Innenverteidiger, 27 Jahre, Eintracht Frankfurt )

(Innenverteidiger, 27 Jahre, ) Maximilian Mittelstädt (Linksverteidiger, 27 Jahre, VfB Stuttgart )

(Linksverteidiger, 27 Jahre, ) Joshua Kimmich (Rechtsverteidiger, 29 Jahre, FC Bayern München )

(Rechtsverteidiger, 29 Jahre, ) David Raum (Linksverteidiger, 26 Jahre, RB Leipzig )

(Linksverteidiger, 26 Jahre, ) Waldemar Anton (Innenverteidiger, 27 Jahre, VfB Stuttgart )

(Innenverteidiger, 27 Jahre, ) Benjamin Henrichs (Rechtsverteidiger, 27 Jahre, RB Leipzig )

Mittelfeld

Ilkay Gündogan ( Mittelfeld , 33 Jahre, FC Barcelona )

( , 33 Jahre, ) Aleksandar Pavlovic (Zentrales Mittelfeld , 20 Jahre, FC Bayern München )

Emre Can (Defensives Mittelfeld , 30 Jahre, Borussia Dortmund )

(Defensives , 30 Jahre, ) Robert Andrich (Defensives Mittelfeld , 29 Jahre, Bayer Leverkusen )

(Defensives , 29 Jahre, ) Toni Kroos (Zentrales Mittelfeld , 34 Jahre, Real Madrid )

(Zentrales , 34 Jahre, ) Pascal Groß (Zentrales Mittelfeld , 32 Jahre, Brighton & Hove Albion )

(Zentrales , 32 Jahre, ) Florian Wirtz (Offensives Mittelfeld , 21 Jahre, Bayer Leverkusen )

(Offensives , 21 Jahre, ) Jamal Musiala (Offensives Mittelfeld , 21 Jahre, FC Bayern München )

, 21 Jahre, ) Leroy Sané (Offensives Mittelfeld , 28 Jahre, FC Bayern München )

(Offensives , 28 Jahre, ) Chris Führich (Offensives Mittelfeld , 26 Jahre, VfB Stuttgart )

Angriff

Deniz Undav (Stürmer, 27 Jahre, VfB Stuttgart )

) Niclas Füllkrug (Stürmer, 31 Jahre, Borussia Dortmund )

(Stürmer, 31 Jahre, ) Maximilian Beier (Stürmer, 21 Jahre, TSG 1899 Hoffenheim )

(Stürmer, 21 Jahre, ) Kai Havertz (Stürmer, 24 Jahre, FC Arsenal )

(Stürmer, 24 Jahre, ) Thomas Müller (Stürmer, 34 Jahre, FC Bayern München )

Alle Spiele der EM 2024 live verfolgen

Übrigens: Die Übertragung der EM 2024 teilen sich im Free-TV ARD, ZDF und RTL. Im Pay-TV gibt es das Turnier außerdem bei MagentaTV zu sehen; für Fans der deutschen Mannschaft gibt es also zahlreiche Möglichkeiten, Deutschland live im TV und Stream sehen. Falls das einmal doch nicht möglich ist, können die wichtigsten Infos zu den Partien aller EM-Teilnehmer 2024 auch hier nachgelesen werden: