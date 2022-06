Pressestimmen zum Deutschland-Spiel gegen England: "Rache verpasst"

Im Fußball-Klassiker Deutschland gegen England kam die DFB-Elf in der Nations League nicht über ein 1:1 hinaus. In den Pressestimmen gibt es trotzdem auch Lob.

Im Fußball-Klassiker Deutschland gegen England konnte "Die Mannschaft" nur mit einem Unentschieden den Platz verlassen. Hier kommen die Pressestimmen zum 1:1 in der Nations League.

88 Minuten lang sah es für die deutsche Nationalmannschaft in München nach einem Sieg aus. Dann glichen die Engländer per umstrittenem Foul-Elfmeter aus. Es ist das zweite Spiel in der Nations League – und wieder reichte es nur für ein Remis. In Führung brachte die Deutschen der Gladbacher Jonas Hofmann – bis Englands Kapitän Harry Kane per Foulelfmeter ausglich (88.).

Erst vor drei Tagen endete die Partie gegen den Europameister Italien ebenfalls 1:1. Damit steht Deutschland derzeit in der Gruppe mit Italien, dem EM-Finalisten England und Ungarn mit nur zwei Punkten auf dem dritten Platz. Ein unschöner Vorgeschmack auf die anstehende Weltmeisterschaft in Katar? Mitnichten, findet die deutsche Presse.

Pressestimmen aus Deutschland zum Länderspiel Deutschland - England in der Nations League

"Mehrmals parierte Neuer so, dass man ihn mal zum Welttorwart wählen sollte, aber gegen den Elfmeter kurz vor Schluss war er machtlos. Trotz des verpassten Sieges blieb ein Fazit, das wohl auch Jogi Löw in irgendeinem fernen Exil unterstreichen würde: Flicks Deutschland ist auf Topniveau noch nicht konstant und nicht stabil, aber in ihren guten Momenten zeigt die Elf bereits, was in ein paar Monaten möglich sein könnte." (Süddeutsche Zeitung)

Intensität, Tempo, Einsatzbereitschaft: Flick sah all das, was er von seiner Elf gefordert hatte. Auch der Funke zum Publikum sprang über. Was fehlte, war die Effizienz in der Offensive. (ZDF)

"Das Spiel ist eine starke Reaktion auf den Italien-Dämpfer. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Bologna greift Flick hart durch! Der Bundestrainer verändert die Startelf auf sieben (!) Positionen – nur Neuer, Rüdiger, Kimmich und Müller bleiben im Team. Grund: Flick war unzufrieden mit der fehlenden Aggressivität. Die Änderungen zahlen sich aus." (Die Bild)

Die Flick-Elf startete sehr selbstbewusst und aggressiv, überzeugte mit viel Ballbesitz. In der 23. Spielminute zappelte das Leder erstmals im englischen Kasten, aber der Treffer von Jonas Hofmann zählte nicht, weil der Gladbacher nach einem weiten Schlag von Nico Schlotterbeck im Abseits stand. (BR)

"Mit der Führung im Rücken ließ es die DFB-Auswahl in der Folge etwas ruhiger angehen, schaltete jedoch einen Gang zu viel zurück. Es schlich sich der ein oder andere leichte Fehler ein." (Kicker)

Video: SID

"Flick quittierte den Schlusspfiff mit sichtlicher Enttäuschung. Vor allem in der ersten Hälfte hatte das ganz anders ausgesehen. Da genoss nicht nur den erfrischenden Eindruck eines in vielerlei wie verwandelten deutschen Teams, das sich anders als am Samstag gegen Italien nicht der Tempoverschleppung oder gar der partiellen Leidenschaftslosigkeit schuldig machte. Das Münchner Publikum in der ausverkauften Arena honorierte die homogene Leistung nach Kräften, es kribbelte, es knisterte – und es weckte Lust auf mehr." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

"343 Tage nach dem EM-Aus im Achtelfinale (0:2) verpasst Deutschland die Rache gegen England (mit sieben Stammspielern von damals) knapp. Trotzdem macht der starke Auftritt gegen einen der großen Favoriten bei der Winter-WM (21.11. bis 18.12.) Mut." (Sport Bild)

"Die Zuschauerinnen und Zuschauer in München sahen Fußball auf hohem taktischen Niveau. Das Tor von Hofmann entsprang einer feinen Kombination über Einleiter Kai Havertz und Passgeber Joshua Kimmich." (Die Zeit)