Deutschland - Frankreich live im Free-TV und Stream: Länderspiel-Übertragung im September

Deutschland und Frankreich treffen im Fußball-Länderspiel aufeinander. Wann genau findet das Match statt? Gibt es eine Ausstrahlung im Free-TV? Wir haben alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie.

Für die deutsche Fußballnationalmannschaft lief es schon mal besser. Vergangenes Jahr scheiterte die Nationalelf bereits in der Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft, bei der EM 2021 war im Achtelfinale Schluss und in den letzten vier Länderspielen konnte das Team von Hansi Flick auch keinen Sieg verbuchen. Der Spielplan für alle Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft 2023 verrät es: Jetzt muss Deutschland gegen Frankreich im Länderspielduell ran. Der DFB-Kader bei den Länderspielen im September ist nicht ganz ohne Lücken.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich stattfindet und wo Sie es live verfolgen können? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung der Partie.

Deutschland - Frankreich: Termin und Uhrzeit des Länderspiels - wann ist Anpfiff?

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich ist für Dienstag, den 12. September 2023, angesetzt. Anpfiff ist um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund - die deutsche Mannschaft hat also Heimvorteil.

Deutschland gegen Frankreich live im Free-TV und Stream: Übertragung des Länderspiels

Inzwischen ist man es als Fußballfan wohl gewohnt, dass die Übertragung der verschiedenen Turniere und Ligen auf den unterschiedlichsten Sendern und Streamingplattformen stattfindet - vorbei sind die Zeiten, in denen ein Großteil der Spiele im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen waren. Stattdessen mischt eine Vielzahl an Anbieter von Sky über DAZN bis hin zu RTL+ mit, wenn es um die Übertragungsrechte geht. Häufig ist für das Ansehen dann ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Zum Glück stellen die meisten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft eine Ausnahme dar: Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich ist im linearen TV-Programm der ARD und im Stream des ARD-Sportstudios zu verfolgen - und zwar vollkommen kostenlos.

Deutschland vs. Frankreich: Bilanz der Partie

Es ist ein Klassiker unter den Fußballspielen - bereits 32 Begegnungen zwischen Deutschland und Frankreich verzeichnet fussballdaten.de. Die erste vermerkte Partie fand am 15. März 1931 statt und ging 1:0 für das französische Team aus. Das letzte Match war Teil der Gruppenphase der EM 2021 - auch hier besiegte Frankreich Deutschland mit 1:0. Auch die Gesamttendenz über die 32 Spiele hinweg fällt zu Gunsten der Franzosen aus: Insgesamt 15 Mal gingen sie siegreich vom Platz. Sieben mal kam es zu einem Unentschieden und zehn Mal gewann die Mannschaft aus Deutschland.

Ort der aktuellen Begegnung ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund - bis in die Anfänge des aktuellen Jahrtausends (und im allgemeinen Sprachgebrauch noch heute) als "Westfalenstadion" bekannt. BVB-Fans nennen die Wettkampfstätte sogar voller Ehrfurcht den "Tempel". Es handelt sich dabei um das größte Fußballstadion Deutschlands mit einer Kapazität von mehr als 81.000 Plätzen. Die Arena wurde in den Jahren zwischen 1971 und 1974 für die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 gebaut.