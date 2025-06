Deutschland – Frankreich heute live im Free-TV und Stream: Wie läuft die Übertragung des U21-EM-Halbfinales?

Die U21-EM 2025 steuert ihrem Ende entgegen. Neben Deutschland und Frankreich haben es noch England und die Niederlande in das Halbfinale des Turniers geschafft. Die deutsche Nationalmannschaft hatte es mit drei Siegen als Gruppenerster ins Viertelfinale der EM geschafft - und das, obwohl es die Nationalelf in Gruppe B mit dem Titelverteidiger England zu tun bekam. Die größte Herausforderung für die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo war das Viertelfinale gegen Italien.

Nachdem die Italiener in der zweiten Hälfte in Führung gegangen waren, konnte Woltemade kurz darauf den Ausgleich erzielen. Nach einer Roten Karte für Gnonto und dem Führungstreffer durch Weiper in der 87. sah der Sieg für das deutsche Team schon perfekt aus. Als dann Zanotti in der 90. Minute ebenfalls eine Rote Karte erhielt und Deutschland nur noch neun Italienern gegenüberstand, schien das Match endgültig aus zu sein. Kurz vor dem Ende der Nachspielzeit gelang den verbissenen Italienern durch Ambrosino jedoch der Ausgleich, der beide Mannschaften in die Verlängerung schickte. In der 114. Minute versenkte Röhl dann den erlösenden Siegtreffer.

Auch im Spiel von Frankreich gegen Dänemark wurde es eng. Erst in der 85. Minute erzielte Mathys Tel den entscheidenden Treffer zum 3:2 Endstand. Wann findet das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich statt? Wie läuft die Übertragung live im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Partie haben wir hier für Sie.

Deutschland – Frankreich im Halbfinale der U21-EM 2025: Termin - Wann ist heute Anstoß?

Laut Spielplan der U21-EM 2025 findet das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich am 25. Juni 2025 statt. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr in der Košická futbalová aréna, das sich in der zweitgrößten slowakischen Stadt Košice befindet.

Deutschland – Frankreich heute in der U21-EM 2025: Wo wird das Halbfinale live im TV und Stream übertragen?

Die Rechte zur Übertragung der U21-EM 2025 haben sich Sat.1 und ProSieben MAXX gesichert - alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden also kostenlos im Free-TV übertragen. Für das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich ist Sat.1 zuständig. Die Berichterstattung beginnt bereits 45 Minuten vor dem Anpfiff um 20.15 Uhr. Neben der Übertragung im Free-TV ist die Partie auch online im Stream über Joyn und bei ran.de verfügbar. Die Moderation übernimmt wie immer Matthias Opdenhövel, für den Kommentar ist Florian Hauser zuständig und als Experte ist Markus Babbel dabei.

Alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Halbfinales zwischen Deutschland und Frankreich auf einen Blick:

Spiel: Deutschland vs. Frankreich, Halbfinale der U21-EM 2025

Datum: Mittwoch, 25. Juni 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Košická futbalová aréna, Košice (Slowakei)

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream: Joyn, ran.de

Deutschland vs. Frankreich im Halbfinale: Bilanz der U21-Teams

Laut ran.de standen sich die U21-Nationalteams aus Deutschland und Frankreich bisher 14 Mal auf dem Rasen gegenüber. In der Gesamtstatistik haben klar die Franzosen die Nase vorn: Sechs Siege gehen auf das Konto von Frankreich, fünfmal trennten sich die beiden Teams unentschieden und nur zweimal konnte sich die deutsche U21-Nationalmannschaft durchsetzen. Auch das Torverhältnis spricht eine klare Sprache: Frankreich erzielte 20 Treffer, Deutschland traf dagegen nur neunmal.