Nagelsmann überrascht mit Can in der Startelf

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft für das Viertelfinal-Duell gegen Spanien ist veröffentlicht. Wenig verwunderlich, hat der Bundestrainer seine Mannschaft im Vergleich zum Spiel gegen Dänemark nur auf wenigen Positionen geändert. Um 18 Uhr wird die Partie in Stuttgart vom englischen Schiedsrichter Anthony Taylor angepfiffen (ARD und Magenta )

Für Nico Schlotterbeck rückt der zuvor gesperrte Jonathan Tah wieder in die Startformation. Außerdem ersetzt Emre Can im Mittelfeld Robert Andrich. Der Leverkusener Andrich hatte in der Gruppenphase in jedem Spiel begonnen, Can war erst kurz vor Turnierbeginn für den verletzten Aleksandar Pavlović nachnominiert worden.

Deutsche Aufstellung: Jonathan Tah rutscht für Nico Schlotterbeck in Startelf

Auf der linken Seite erhält abermals David Raum den Vorzug vor Maximilian Mittelstädt. Raum hatte im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz nach seiner Einwechslung den Ausgleich von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit vorbereitet. Gegen Dänemark durfte der Leipziger dann von Beginn an ran und erledigte seine Aufgabe solide. Weiter auf der Bank verweilt Florian Wirtz. In der Vorrunde hatte der 21-Jährige noch stets von Beginn gespielt und nach seiner Einwechslung im Achtelfinale überzeugt. Bereits dort war er jedoch durch Sané in der Startaufstellung ersetzt worden.

Auf Seiten der Spanier gibt es keine Überraschungen. Trainer Luis de la Fuente vertraut der Elf, die im Achtelfinale in letztlich souveräner Manier Georgien ausgeschaltet hat. Das bedeutet, dass auch die gefährliche Flügelzange Lamine Yamal und von der ersten Minute an auf dem Feld stehen wird. Hier wird voraussichtlich viel Arbeit auf die deutschen Außenverteidiger Joshua Kimmich und David Raum zu kommen.

Spanien startet mit Lamine Yamal und Nico Williams

Das sind die Aufstellungen:

Deutschland Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum - Emre Can, Toni Kroos - Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Leroy Sané - Kai Havertz

Spanien Unai Simon - Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Rodri - Pedri, Fabian - Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams