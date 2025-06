Deutschland – Italien heute live im Free-TV und Stream: Übertragung beim Viertelfinale der U21-EM 2025

Die U21-EM 2025 ist in vollem Gange. Noch acht Nationen sind im Wettbewerb vertreten: Portugal, die Niederlande, Dänemark, Frankreich, Spanien, England, Deutschland und Italien. Nun steht das Viertelfinale bevor und für die deutsche Mannschaft bedeutet das eine Partie gegen Italien. Trainiert werden die DFB-Spieler von Antonio Di Salvo, bei den Italienern steht Carmine Nunziata an der Seitenlinie. Austragungsort der Begegnung ist die slowakische Stadt Dunajska Streda.

Nachdem Deutschland es mit einem souveränen Gruppensieg ins Viertelfinale schaffte, will die Di-Salvo-Elf gegen Italien an diesen Erfolg anknüpfen und sich den Einzug ins Halbfinale sichern. Der Coach selbst zeigte sich nach dem Gruppensieg optimistisch: „Wir haben gezeigt, dass wir zu den Top-Teams gehören. Jetzt geht es darum, in der K.o.-Phase unsere Qualität abzurufen und den nächsten Schritt zu machen“, wird Di Salvo von der Frankfurter Rundschau zitiert.

Wann genau findet das Viertelfinal-Spiel zwischen Deutschland und Italien bei der U21-EM 2025 statt? Wann ist Anstoß? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Deutschland – Italien heute im Viertelfinale der U21-EM 2025: Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der U21-EM 2025 findet das Viertelfinal-Spiel zwischen Deutschland und Italien heute am 22. Juni 2025 statt. Angestoßen wird die Partie am Sonntag planmäßig um Punkt 21 Uhr. Schauplatz des Geschehens ist die MOL Aréna in Dunajská Streda. Dort trägt normalerweise der slowakische Verein DAC Dunajská Streda seine Heimspiele aus. Insgesamt bietet das Stadion Platz für rund 12.700 Zuschauer.

Deutschland – Italien bei der U21-EM 2025: Wo wird das Viertelfinale heute live im TV und Stream übertragen?

Die gute Nachricht vorweg: Alle deutschen Partien der U21-EM werden live im Free-TV vom Sender SAT.1 übertragen. Dementsprechend gibt es auch das Viertelfinal-Duell zwischen Deutschland und Italien kostenlos im linearen TV zu sehen. Bei SAT.1 beginnt die Übertragung heute am 22.6.25 bereits um 20.15 Uhr. Darüber hinaus ist die Begegnung zwischen Deutschland und Italien bei der U21-EM auch online im Stream über Joyn und bei ran.de verfügbar. Die Rechte für die übrigen Spiele der U21-EM liegen derweil bei ProSieben Maxx. Zusammengefasst gibt es das Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien sowohl live im Free-TV als auch im Stream zu sehen – beide Optionen sind außerdem frei von Kosten.

Hier noch einmal alle Infos zum Viertelfinal-Spiel zwischen Deutschland und Italien im Überblick:

Spiel: Deutschland vs. Italien (Viertelfinale der U21-EM 2025)

Datum: Sonntag, 22. Juni 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: MOL Aréna, Dunajská Streda (Slowakei)

Übertragung im Free-TV: SAT.1

Übertragung im Live-Stream: Joyn, ran.de

Deutschland vs. Italien im Viertelfinale: Was sagt die Bilanz?

Laut ran.de haben die U21-Nationalmannschaften von Deutschland und Italien bislang zwölf Partien gegeneinander ausgetragen. Sechs Spiele konnten die Deutschen gewinnen, für Italien stehen hingegen nur zwei Siege zu Buche. Vier Begegnungen endeten außerdem unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 17:11 ebenfalls zugunsten des deutschen Teams aus. Zuletzt trafen Deutschland und Italien am 19. November 2022 im Rahmen eines Freundschaftsspiels aufeinander. Die DFB-Junioren gewannen damals deutlich mit 4:2.