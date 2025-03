Deutschland - Italien heute live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Viertelfinale der Nations League

Das Los hat entschieden: Deutschland spielt im Viertelfinale der Nations League 2024/25 gegen Angstgegner Italien. Das Hinspiel konnte die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1 für sich entscheiden. Nachdem Italien in der neunten Minute in Führung gegangen war, holten Tim Kleindienst und Leon Goretzka für Deutschland auf. Das Rückspiel findet in Dortmund im Signal Iduna Park statt. Dort empfangen die DFB-Spieler das italienische Nationalteam, welches seit September 2023 von Luciano Spalletti gecoacht wird. Der 66-Jährige übernahm das Amt damals von seinem Vorgänger Roberto Mancini, der die „Squadra Azzurra“ unter anderem zum Europameistertitel 2021 geführt hatte. Italien gilt als fußballbegeisterte Nation und konnte bislang insgesamt vier Weltmeisterschaften sowie zwei Europameisterschaften gewinnen.

Bei den Deutschen wurde Julian Nagelsmann ebenfalls im September 2023 als Cheftrainer installiert. Im vergangenen Jahr bestritt er mit der Nationalmannschaft sein erstes großes Turnier als Bundestrainer, die Reise des DFB-Teams endete aber schon im Viertelfinale der EM 2024 gegen Spanien. Nun haben der ehemalige Coach des FC Bayern und seine Spieler die Chance, den Nations-League-Titel zu gewinnen - dafür müssen sie aber erst einmal an den Italienern vorbei. Bereits vor dem Hinspiel betonte Nagelsmann, dass die beiden Partien im Viertelfinale von großer Bedeutung für seine Mannschaft seien. Dementsprechend wolle und müsse man die Spiele nach Möglichkeit positiv gestalten.

Wann genau findet die Begegnung zwischen Deutschland und Italien statt? Wie läuft die Übertragung des Spiels ab und wo gibt es das Nations-League-Match im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen der DFB-Elf und der Squadra Azzurra haben wir hier für Sie.

Deutschland vs. Italien heute in der Nations League: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Das Rückspiel zwischen Deutschland und Italien im Viertelfinale der Nations League findet heute am 23. März 2025 statt - damit fällt der Termin auf einen Sonntag. Wie eingangs bereits erwähnt, treffen die beiden Mannschaften im Dortmunder Signal Iduna Park aufeinander, dort spielt normalerweise der BVB. Der Anpfiff erfolgt planmäßig um 20.45 Uhr.

Deutschland - Italien heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 2024/25

Gleich mehrere Sender und Streaming-Anbieter sind in Deutschland für die Übertragung der Nations League 2024/25 zuständig: DAZN, ARD, ZDF und RTL haben die Spiele der Nations League unter sich aufgeteilt. Wer keine Begegnung des Wettbewerbs verpassen möchte, muss ein DAZN-Abo abschließen. Das Jahresabo bei dem Streaming-Dienst ist derzeit umgerechnet für 34,99 Euro pro Monat zu haben. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten für diejenigen, die lediglich das DFB-Team live verfolgen wollen: Alle Partien mit deutscher Beteiligung gibt es kostenlos im Free-TV bei RTL, der ARD oder im ZDF zu sehen. Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Deutschland und Italien überträgt der Kölner Privatsender RTL.

Hier noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Duells im Überblick:

Spiel: Deutschland vs. Italien (Nations-League-Viertelfinale, Runde 2/2)

Datum: Sonntag, 23. März 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund (NRW)

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Deutschland gegen Italien heute in der Nations League: Bilanz der beiden Teams

Deutschland und Italien haben laut fussballdaten.de bislang 38 Spiele gegeneinander ausgetragen. Davon konnten die Azzurri 15 Spiele gewinnen, für die deutsche Mannschaft stehen hingegen „nur“ elf Siege zu Buche. Zwölf Begegnungen endeten außerdem ohne einen Sieger und damit unentschieden. Mit 50:53 fällt das Torverhältnis knapp zugunsten der Italiener aus. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams liegt schon eine Weile zurück: Im Rahmen der Nations-League-Gruppenphase spielten Deutschland und Italien zuletzt am 14. Juni 2022 gegeneinander - damals konnten sich die DFB-Akteure deutlich mit 5:2 durchsetzen.