Deutschland - Japan live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Länderspiel-Übertragung

Deutschland trifft das erste Mal seit der WM auf Japan. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels live im Free-TV und Stream.

Das letzte Aufeinandertreffen der deutschen Nationalmannschaft mit Japan dürfte den Spielern noch lebhaft in Erinnerung sein. Es hat sich damals um das Auftaktspiel der DFB-Elf bei der Fußball-WM 2022 in Katar gehandelt. Ausgerechnet dieses wichtige Spiel konnten die Deutschen damals nicht für sich entscheiden. Trotz langer Führung endete der WM-Auftakt mit 1:2 für die Japaner.

Nun bekommt die deutsche Nationalmannschaft die Chance auf eine Revanche. Der Spielplan für die Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft 2023 verrät es: Diese findet im Rahmen der EM-Vorbereitung im eigenen Land statt. Ein Sieg und damit eine Steigerung der Moral dürfte also mehr als willkommen sein. Schließlich darf sich das unerwartet schlechte Abschneiden der Truppe bei der vergangenen WM beim Turnier im eigenen Land nicht wiederholen. Damals schaffte es Deutschland nichteinmal ins Achtelfinale. Bereits in der Gruppenphase musste sich die Mannschaft Spanien geschlagen geben - und eben auch Japan. Hinzu kommt: Der DFB-Kader bei den Länderspielen im September ist nicht ganz ohne Lücken.

Wann findet das Länderspiel Deutschland - Japan statt? Wird das Spiel auch im Free-TV gezeigt? Die Antworten auf diese Fragen halten wir hier für Sie bereit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Deutschland - Japan: Termin und Uhrzeit des Länderspiels - Wann ist Anpfiff?

Bis zur Europameisterschaft in Deutschland ist es noch ein Weilchen hin. Nichtsdestotrotz laufen die Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft natürlich längst. Im Rahmen dieser Vorbereitung kommt es auch zur Revanche gegen Japan. Diese findet diesmal allerdings nicht in der Wüste Katars, sondern in der Volkswagen Arena in Wolfsburg statt. Der Termin der Partie wurde für den heutigen Samstag, den 9. September festgelegt. Anpfiff ist pünktlich um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Japan: Übertragung des Länderspiels heute live im Free-TV und Stream

Fußballfans haben sich längst daran gewöhnt, dass die Übertragungsrechte für den europäischen Fußball weit zerstreut sind. Streaming-Anbieter wie Sky oder DAZN haben unterschiedliche Ligen und Turniere in ihrem Programm, doch ohne ein entsprechendes Abo sind diese nicht zu sehen. Bei Länderspielen ist dies jedoch häufig nicht der Fall. Diese sind auch heute noch meistens im Free-TV zu sehen. Das gilt auch für die Revanche der DFB-Mannschaft gegen Japan. Während solche Spiele früher häufiger von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen wurden, übernimmt nun auch RTL diese Rolle. So ist auch das Länderspiel Deutschland - Japan im Free-TV auf RTL zu sehen.

Auch eine Übertragung im Stream bietet RTL an. Auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel Deutschland - Japan ebenfalls live gezeigt.

Hier ist nocheinmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten rund um das Länderspiel Deutschland - Japan:

Spiel: Deutschland - Japan , Testspiel

- , Testspiel Datum: Samstag, 9. September 2023

Samstag, 9. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Arena, Übertragung im Free-TV: RTL , Übertragung ab 20.15 Uhr

, Übertragung ab 20.15 Uhr Übertragung im Stream: RTL +

Deutschland vs. Japan: Bilanz der Partie

Die Datenlage bei einem direkten Vergleich von Deutschland und Japan ist recht dürftig. Denn die beiden Mannschaften sind erst dreimal gegeneinander angetreten. Der Ausgang der letzten Partie dürfte den meisten noch im Gedächtnis sein: Deutschland verlor mit 1:2 und scheiterte am Ende deshalb bereits in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Katar. Der letzte Sieg gegen den viermaligen Asien-Meister Japan liegt für die Deutschen fast 20 Jahre zurück.