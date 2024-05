Deutschland gegen Lettland bei der Eishockey-WM 2024 live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Eishockey-WM 2024 treffen Deutschland und Lettland aufeinander. Hier finden Sie alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream.

Die Eishockey-WM findet 2024 vom 10. bis zum 26. Mai statt. Insgesamt nehmen 16 Länder an der WM teil. Die Gruppenphase beginnt am 10. Mai mit mindestens vier Spielen pro Tag. Alle Spiele werden in Tschechischen ausgetragen - so auch das Spiel zwischen Deutschland und Lettland. Das Team von Cheftrainer Harold Kreis ist mit Lettland, der Slowakei, Frankreich, Kasachstan, Schweden, der USA und Polen in Gruppe B. Somit können sie einer Begegnung mit den Titel-Favoriten Kanada und Finnland jetzt noch entgehen, werden den Top-Teams aber vielleicht in den nächsten Runden begegnen.

Doch wann findet das Spiel zwischen Deutschland und Lettland statt? Und wo wird das Spiel der Eishockey-WM 2024 im Free-TV und Stream übertragen? Hier erfahren Sie alle Details.

Eishockey-WM 2024: Deutschland gegen Lettland - Termin und Uhrzeit

Der Spielplan der Eishockey-WM 2024 kündigt es an: Das Spiel in der Gruppenphase innerhalb der Gruppe B zwischen Deutschland und Lettland findet am 15. Mai 2024 statt. Gespielt wird in der Ostravar Arena in der tschechischen Stadt Ostrava. Dort gibt es für mehr als 12.000 Zuschauer Platz. Ostrava ist die zweitgrößte Stadt des Landes.

Zwei Tage nach der Begegnung mit Lettland wird sich die deutsche Mannschaft dem Team aus Kasachstan stellen, während im nächsten Spiel von Lettland Schweden auf die Mannschaft wartet. Die Teams in Gruppe B spielen in der Gruppenphase alle Spiele in der Arena in Ostrava.

Deutschland gegen Lettland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2024

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich bei der Übertragung der Eishockey-WM 2024 einiges verändert. Denn während 2023 noch Sport 1 für die Free-TV-Übertragung von Spielen mit deutscher Beteiligung verantwortlich war, übernimmt in dieser Saison ProSieben. Deshalb wird auch das Spiel zwischen Deutschland und Lettland in der Gruppenphase der Eishockey-WM im Free-TV auf ProSieben gezeigt. Um alle Spiele des Turniers zu sehen, benötigen Sie jedoch ein Abo für Sportdeutschland.tv. Dort erhalten Sie für 24,90 Euro Zugriff auf die Übertragung aller WM-Spiele. Aber keine Sorge: ProSieben zeigt insgesamt 30 Begegnungen, darunter auch das große Finale am 26. Mai 2024. Neben der Übertragung auf ProSieben können Sie das Spiel Lettland gegen Deutschland auch im Stream auf ran.de verfolgen.

Hier finden Sie alle Informationen zum Spiel Deutschland gegen Lettland im Überblick:

Spiel: Deutschland - Lettland , 87. Eishockey WM 2024, Gruppenphase , Gruppe B

- , 87. WM 2024, , Gruppe B Wo: Ostravar Arena in Ostrava ( Tschechien )

Ostravar Arena in ( ) Datum: Mittwoch, 15. Mai 2024

Mittwoch, 15. Mai 2024 Uhrzeit : ab 16.20 Uhr

ab 16.20 Uhr Übertragung im Free-TV: ProSieben

Übertragung im Live-Stream: ran.de, Sportdeutschland.tv

Bilanz der beiden Nationalmannschaften Deutschland und Lettland im Eishockey

Insgesamt standen sich die Eishockey-Nationalmannschaften der beiden Länder ganze 17 Mal gegenüber. Elf dieser Spiele konnte Deutschland gewinnen, während Lettland nur fünf Siege für sich ergattern konnte. Ein Spiel endete mit einem Unentschieden. Das Torverhältnis beträgt 37:37. Auf dem Papier geht also Deutschland als Favorit ins Match, unterschätzen sollte man die Letten jedoch nicht, schließlich holte das Team 2023 bei der WM die Bronzemedaiile.