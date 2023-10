"Wenn wir 'Fülle' nicht hätten": Pressestimmen zum Testspiel gegen Mexiko

Nach dem Sieg gegen die USA gelang der deutschen Nationalelf gegen Mexiko nur ein Unentschieden. Vor allem die Defensive war anfällig, doch auf Niclas Füllkrug war Verlass. Die Pressestimmen.

Deutschlands neuer Bundestrainer Julian Nagelsmann kann zufrieden die Heimreise aus den USA antreten – auch wenn seinem Team nach dem Sieg gegen die USA gegen Mexiko nur ein Remis gelang. Doch die Nationalelf ließ in Philadelphia einen Aufwärtstrend erkennen.

Nagelsmann hat der DFB-Auswahl bei seiner Premierenreise immerhin ein taktisches Konzept vermittelt. Einsatz und Elan sind zurück, auch wenn defensiv noch manche Lücke klafft. Niclas Füllkrug (51. Minute) erzielte beim 2:2 (1:1) gegen Mexiko mit seinem neunten Tor im elften Spiel für Deutschland den Endstand. Antonio Rüdiger hatte die DFB-Elf (25.) in Führung gebracht, Uriel Antuna (37.) und Erick Sanchez (47.) trafen für die Mexikaner.

Deutschland - Mexiko: Pressestimmen aus Deutschland

"Nach dem 3:1-Sieg über die USA hat Deutschland im zweiten Testspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Remis gegen Mexiko erreicht. Auf Niclas Füllkrug war mal wieder Verlass, der Joker traf in der Nacht zu Mittwoch (18.10.2023) kurz nach seiner Einwechslung zum insgesamt verdienten 2:2 (1:2)-Endstand." - Sportschau

"Deutschland hat gegen Mexiko in der Abwehr teils große Probleme, verhindert aber die erste Pleite unter Julian Nagelsmann. Niclas Füllkrug schraubt weiter an seiner beeindruckenden Quote." - Sport1

"Mit reichlich Rückenwind und vielen Erkenntnissen im Gepäck tritt Julian Nagelsmann an diesem Mittwoch die Rückreise aus Philadelphia an. Mit dem hart umkämpften 2:2 in Philadelphia gegen ein starkes Mexiko setzte die Nationalmannschaft ihren zarten Aufwärtstrend fort, den sie drei Tage zuvor bei der siegreichen 3:1-Premiere des neuen Bundestrainers gegen die USA eingeleitet hatte." - Kicker

"Die frisch entfachte deutsche Fußball-Euphorie hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Der phasenweise heftig schimpfende Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Nationalmannschaft verpassten auf der zweiten Station ihrer umstrittenen USA-Reise den zweiten Sieg – beim 2:2 (1:1) gegen Mexiko war in feuriger Atmosphäre vor allem die Defensive zu anfällig." - Eurosport

"Julian Nagelsmann hat der Fußball-Nationalmannschaft eine neue Grundstruktur verpasst. Gegen Mexiko reicht das zur deutschen Nachtzeit aber nicht zum zweiten Sieg für den neuen Bundestrainer." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Erst steckte die deutsche Mannschaft im Stau – dann einen Rückstand weg: Gegen Mexiko zeigte das Team von Neu-Trainer Julian Nagelsmann eine gute Leistung. Zu tun gibt es aber noch reichlich." - Spiegel

"Das ging gerade nochmal gut: Im Testspiel gegen Mexiko hat die DFB-Elf schwer zu kämpfen und muss mit einem 2:2 (1:1) zufrieden sein." - ZDF

"Wenn wir 'Fülle' nicht hätten ... Wieder einmal rettet Niclas Füllkrug die DFB-Auswahl. Der Dortmunder ist fünf Minuten nach seiner Einwechslung hellwach, macht das Tor zum Endstand." - Bild

Internationale Pressestimmen zum Testspiel Deutschland - Mexiko

"Mexiko kommt in einem unterhaltsamen Spiel gegen Deutschland zu einem unentschieden. Antuna und Sánchez sind die Helden." - El Universal (Mexiko)

"Die Männer von

Jaime Lozano

schlossen die FIFA-Termine mit einem guten Spiel ab und stellten ihr Können gegen ein

Deutschland

unter Beweis, das sich in einem kompletten Wiederaufbau befindet." -

Marca

(

Spanien

)