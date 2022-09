Kader für die Nations League: So geht das DFB-Team den Showdown an

Für Deutschland steht der Showdown in der Nations League an, der Gruppensieg ist möglich. Vielleicht noch spannender ist der Kader, der einen Fingerzeig in Richtung WM 2022 in Katar darstellt.

Es ist so etwas wie die Generalprobe für die WM 2022. Am 20. November wird in Katar der Ball rollen, Ende September ist die deutsche Nationalmannschaft nun zusammengekommen, um zwei Spiele in der Nations League zu absolvieren. Bundestrainer Hansi Flick hat bei der Nominierung des Kaders für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Die größte: Mit Armel Bella Kotchap steht ein Debütant im Kader des DFB-Teams, der sein erstes Länderspiel machen könnte.

Am Freitag, den 23. September, wird das Team von Flick auf Ungarn treffen. Am Montag darauf steht für Deutschland dann ein Gastspiel in England an. Die deutsche Mannschaft hat gute Chancen, die Gruppe 3 in der Nations League zu gewinnen und sich damit für das Finalturnier zu qualifizieren. Derzeit liegt das DFB-Team einen Punkt hinter Ungarn. Mit zwei Siegen in den letzten beiden Partien wäre der Gruppensieg perfekt, Deutschland hat es also in der eigenen Hand. Besonders spannend ist bei den Partien aber nicht nur das Ergebnis, sondern auch ein Blick auf den Kader. Dieser könnte nämlich einen Fingerzeig auf den Kader darstellen, mit dem die deutsche Nationalmannschaft zur WM 2022 in den Wüstenstaat Katar reist.

Deutschland: Nations-League-Kader 2022 im Detail

23 Spieler hat Flick für die Nations League im September 2022 nominiert. Stammtorwart und Kapitän Manuel Neuer fehlt wegen einer Corona-Infektion. Selbiges gilt für Leon Goretzka. Der Kader im Überblick.

Tor:

Marc-André ter Stegen ( FC Barcelona )

( ) Kevin Trapp ( Eintracht Frankfurt )

( ) Oliver Baumann ( TSG Hoffenheim )

Abwehr:

Armel Bella Kotchap ( FC Southampton )

) Matthias Ginter ( SC Freiburg )

( ) Robin Gosens ( Inter Mailand )

( ) Benjamin Henrichs ( RB Leipzig )

( ) Thilo Kehrer ( West Ham United )

( ) David Raum ( RB Leipzig )

( ) Antonio Rüdiger ( Real Madrid )

( ) Niklas Süle ( Borussia Dortmund )

( ) Nico Schlotterbeck ( Borussia Dortmund )

DFB-Kader gegen Ungarn und England: Mittelfeld und Sturm

Maximilian Arnold ( VfL Wolfsburg )

( ) Ilkay Gündogan ( Manchester City )

( ) Serge Gnabry ( FC Bayern )

( ) Kai Havertz ( FC Chelsea )

( ) Timo Werner ( RB Leipzig )

( ) Joshua Kimmich ( FC Bayern )

( ) Jonas Hofmann ( Borussia Mönchengladbach )

( ) Jamal Musiala ( FC Bayern )

) Thomas Müller ( FC Bayern )

( ) Leroy Sané ( FC Bayern )

( ) Lukas Nmecha ( VfL Wolfsburg )