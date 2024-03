Deutschland - Niederlande live im Free-TV und Stream: EM-Vorbereitung 2024

Im März treffen sich Deutschland und die Niederlande zum Testspiel vor der EM 2024. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Im März haben die deutschen Nationalspieler im Spiel gegen die Niederlande zum letzten Mal die Chance, Bundestrainer Julian Nagelsmann von sich zu überzeugen, denn danach findet vor der EM nur noch das Trainingslager statt. Im DFB-Kader für die beiden Testspiele im März werden die Karten nochmal neu gemischt: Neue Gesichter und Rückkehrer sind vertreten, während einige bekannte Namen fehlen.

Mit der offiziellen Nominierung des EM-Kaders 2024 dürfte voraussichtlich Ende Mai zu rechnen sein. Die DFB-Elf steht unter großem Druck sich zu beweisen, schließlich konnte die Nationalmannschaft schon lange keinen Erfolg mehr verzeichnen und ist bei den letzten beiden großen Turnieren bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Gerade bei der Heim-EM will das Team von Trainer Nagelsmann natürlich so weit wie möglich kommen.

Wann findet das Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und gibt es das letzte Testspiel vor der EM auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Länderspiel haben wir hier für Sie.

Deutschland gegen die Niederlande: Termin und Uhrzeit des Länderspiels - Wann ist Anpfiff?

Das Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden findet am 26. März 2024 statt. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.

Deutschland - Niederlande live im Free-TV und Stream: Übertragung des letzten EM-Testspiels

Im Gegensatz zur Bundesliga oder der Champions League dürfen Fußballfans zumindest bei den Länderspielen der Nationalmannschaft auf eine Übertragung im Free-TV hoffen. Die Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden gibt es kostenlos bei RTL zu sehen. Die Berichterstattung aus dem Deutsche Bank Park beginnt eine halbe Stunde vor dem Anpfiff um 20.45 Uhr. Live vor Ort sind Moderatorin Laura Papendick und Fußball-Experte Lothar Matthäus, kommentiert wird das Testspiel von Steffen Freund und Marco Hagemann.

Sie können die Partie zwischen Deutschland auch im Stream verfolgen - allerdings nicht kostenlos. Um auf den Live-Stream von RTL+ zugreifen zu können, benötigen Sie ein Premium-Abo, das in der günstigsten Variante derzeit 6,99 Euro pro Monat kostet. Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Infos zum Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden im Überblick:

Spiel: Deutschland - Niederlande , Freundschaftsspiel , EM-Vorbereitung

- , , EM-Vorbereitung Datum: 26. März 2024

26. März 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 20.45 Uhr

Anpfiff um 20.45 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Park, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL +

Deutschland vs. Niederlande: Bilanz der beiden Nationalteams

Insgesamt standen sich die Nationalteams von Deutschland und den Niederlanden 46 Mal auf dem Rasen gegenüber. 31 dieser Begegnungen waren allerdings Freundschaftsspiele. Deutschland hat im direkten Vergleich mit 17 Siegen zwar die Nase vorn, schaut man aber auf die letzten fünf Partien, dann spricht die Statistik eher für die Niederlande. Oranje hat davon zwei Spiele gewonnen, zwei Begegnungen gingen Unentschieden aus und nur ein Sieg ging an das deutsche Team. Zum letzten Mal standen sich die beiden Mannschaften im März 2022 gegenüber und trennten sich damals unentschieden mit einem 1:1. Nagelsmann und seinen Jungs würde ein Sieg im letzten Testspiel vor der EM sicherlich gut tun.