Deutschland - Niederlande live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 24/25

Einmal sind sich Deutschland und die Niederlande schon in der aktuellen Saison der Nations League 24/25 begegnet. Vor gut einem Monat standen sich die Nationalteams in der Amsterdam Arena gegenüber. Damals gingen die Niederländer mit einem Treffer von Tijjani Reijnders in der 2. Minute sehr früh in Führung. Deniz Undav sorgte eine gute halbe Stunde später mit seinem Treffer in der 38. Minute für den Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legt Joshua Kimmich dann noch den Führungstreffer nach, womit das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging. Nur fünf Minuten nach dem Anpfiff zur 2. Halbzeit waren dann jedoch die Niederländer wieder am Ball: Denzel Dumfries gleicht das Spiel mit seinem Treffer in der 50. Minute erneut aus.

Bei dem 2:2 blieb es dann auch bis zum Abpfiff. Raum hat in der 70. Minute noch eine große Chance, setzt den Kopfball aber knapp über die Latte. Ihre ersten Spiele in der Nations League 24/25 konnten beide Nationalteams gewinnen. Deutschland besiegte Ungarn mit einem klaren 5:0 und auch die Niederlande versenkten gegen Bosnien und Herzegowina fünf Tore, kassierten allerdings auch zwei Gegentreffer. Nun stehen sich die beiden Gruppenfavoriten am 4. Spieltag erneut gegenüber.

Wann findet das Match zwischen Deutschland und den Niederlanden statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und gibt es das Nations-League-Spiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Begegnung zwischen der DFB-Elf und Oranje haben wir hier für Sie.

Deutschland vs. Niederlande in der Nations League: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Deutschland und die Niederlande treffen am 14. Oktober 2024 aufeinander. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Allianz Arena in München. Der vierte Spieltag der Nations League beginnt am 13. Oktober um 15 Uhr mit dem Spiel zwischen Kasachstan und Slowenien. Die letzten Matches finden zeitgleich am 15. Oktober um 20.45 Uhr statt. Danach haben die Nationalteams einen Monat Pause, bevor es am 14. November weitergeht.

Deutschland - Niederlande live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 24/25

Für die Übertragung der Nations League 2024/25 sind in Deutschland gleich mehrere Sender und Streaming-Anbieter zuständig: DAZN, ARD, ZDF und RTL zeigen Spiele der Nations League. Wenn Sie ausnahmslos alle Spiele der Liga in voller Länge sehen möchten, kommen Sie um ein DAZN-Abo nicht herum. Das Jahresabo bei dem Streaming-Anbieter kostet derzeit umgerechnet monatlich 34,99 Euro. Falls Sie aber ohnehin nur die Deutschland-Spiele live verfolgen möchten, dann können Sie ihren Geldbeutel schonen. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es nämlich im Free-TV bei RTL, ARD oder ZDF zu sehen. Für die Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und den Niederlanden ist das ZDF zuständig. Als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker vor Ort. Kommentiert wird die Partie von Oliver Schmidt.

Hier noch einmal alle Informationen zur Übertragung der Partie im Überblick:

Spiel: Deutschland - Niederlande, 4. Spieltag, Nations League 24/25

Datum: 14. Oktober 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream : ZDF

Deutschland gegen die Niederlande in der Nations League: Bilanz der Teams

Laut fussballdaten.de standen sich Deutschland und die Niederlande bisher ganze 49 Mal auf dem Rasen gegenüber. 18 Begegnungen konnte das DFB-Team für sich entscheiden und genauso viele Matches gingen unentschieden aus. 13 Siege gehen auf das Konto der Niederländer.