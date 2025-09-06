Deutschland – Nordirland live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Spiel zur WM-Qualifikation?

Deutschland spielt gegen Nordirland in der Qualifikationsrunde für die WM 2026. Durch den Erfolg im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien wurde Deutschland in den Lostopf 1 gesetzt. Anschließend wurde die Mannschaft in die Gruppe A eingeteilt. Neben Nordirland sind auch die Slowakei und Luxemburg Gegner auf dem Weg nach Amerika.

Das Qualifikationssystem ist klar geregelt. Die zwölf Gruppensieger aus Europa fahren direkt zu den verschiedenen Austragungsorten der WM 2026. Die Zweitplatzierten haben für die Playoffs eine weitere Chance. Dort stehen insgesamt 16 Mannschaften – neben den zweitplatzierten jeder Gruppe auch vier Teams aus der Nations League. Deutschland ist durch den Viertelfinaleinzug in diesem Wettbewerb abgesichert. Selbst bei einem dritten Platz in der Gruppe wäre die Teilnahme an den Playoffs garantiert. Durch die Aufstockung des Teilnehmerfeldes gibt es bei der WM 2026 mehr Mannschaften und insgesamt 16 Gruppen – einen neuen Modus im Vergleich zu den früheren Terminen. Alle Mannschaften haben ein gemeinsames Ziel: Alle möchten sich in die Reihe der bisherigen Weltmeister einreihen.

Abseits des Geschehens auf dem Platz rücken in Köln zudem zwei Persönlichkeiten besonders in den Mittelpunkt. Mats Hummels wird offiziell vom DFB verabschiedet. Die Ehrung findet unmittelbar vor dem WM-Qualifikationsspiel statt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler nehmen die Verabschiedung vor. Nach dem Spiel erhält Florian Wirtz vom FC Liverpool die Auszeichnung als „Fußballer des Jahres“. Der 22-Jährige setzte sich bei der Wahl des Fachmagazins kicker mit 191 Stimmen durch.

Deutschland vs. Nordirland in der WM-Qualifikation: Wann ist Anstoß?

In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trifft Deutschland am Sonntag, dem 7. September, auf Nordirland. Austragungsort ist das RheinEnergieStadion in Köln, das mit einer Kapazität von rund 50.000 Plätzen zu den größten Arenen des Landes zählt. Für die deutsche Mannschaft ist es zugleich das erste Heimspiel der laufenden Qualifikationsrunde. Die Begegnung findet am 6. Spieltag der europäischen Qualifikation 2025/26 statt. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Deutschland vs. Nordirland live im Free-TV und Stream: Übertragung der WM-Qualifikation

Die Übertragungsrechte der Qualifikationsspiele sind in Deutschland auf mehrere Sender verteilt. Je nach Partie laufen die Begegnungen der Nationalmannschaft in der ARD, im ZDF oder bei RTL. Das Spiel gegen Nordirland ist live bei RTL im Free-TV zu sehen. Zusätzlich wird die Partie über RTL+ im Livestream angeboten. Wer die Begegnung ohne Bild verfolgen möchte, kann den kostenlosen Audiostream der ARD-Sportschau auf sportschau.de einschalten.

Die wichtigsten Details zum Spiel Deutschland vs. Nordirland auf einen Blick:

Spiel: Deutschland gegen Nordirland, WM-Qualifikation, 6. Spieltag

Datum: 7. September 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream : RTL+, Sportschau.de (audio)

Bundestrainer Nagelsmann über Kader, Torwartfrage und Zielsetzung in der WM-Qualifikation

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich in einer Pressekonferenz wenige Tage vor den Qualifikationsspielen gegen die Slowakei und Nordirland zu Kaderfragen und zur Herangehensweise geäußert. Erstmals im Aufgebot stehen Finn Dahmen vom FC Augsburg, Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt und Paul Nebel vom 1. FSV Mainz 05. Nagelsmann sprach über ihre bisherigen Leistungen und Erfahrungen in U-Teams. Als mögliche weitere Kandidaten nannte er Nathaniel Brown, Max Rosenfelder und Nicolas Kühn, die verletzungsbedingt nicht dabei sind. Noah Atubolu vom SC Freiburg bleibt als Nachrücker im Fokus.

Bei der Torwartfrage legte sich Nagelsmann fest: Oliver Baumann wird die Rolle als Nummer eins übernehmen, solange Marc-André ter Stegen verletzungsbedingt fehlt. Im Angriff setzt Nagelsmann auf Niclas Füllkrug und Nick Woltemade. Jonathan Burkardt ist dieses Mal nicht im Aufgebot, bleibt aber eine Option für die Zukunft. Verteidiger Nico Schlotterbeck soll nach seiner Verletzung wieder eine Rolle spielen.

Für die Qualifikationsspiele formulierte er klare Ziele: Deutschland solle seine Favoritenrolle bestätigen und ohne Zweifel durch die Gruppe gehen. Ergebnisse müssen nicht hoch ausfallen, entscheidend sei eine konstante Dominanz.