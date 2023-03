Deutschland - Peru live im Free TV und Stream: Übertragung, Termin und alle Infos

Im ersten Länderspiel 2023 trifft Deutschland auf Peru. Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Die Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr war nicht gerade die erfolgreichste für den deutschen WM-Kader. Die peruanische Nationalmannschaft war dagegen gar nicht bei dem Turnier dabei: Nachdem sie 2018 noch zur WM nach Russland gefahren war, musste sie 2022 zuhause bleiben. Im Spiel um das vorletzte Ticket für die WM mussten sich die Südamerikaner dem australischen Team geschlagen geben.

Ein Grund mehr, in den Länderspielen jetzt alles zu geben. Denn obwohl Peru nicht an der letzten WM teilnehmen durfte, hat die Mannschaft einige Erfolge vorzuweisen. Nicht umsonst steht die Mannschaft auf Platz 21 der Fifa-Weltrangliste. Zum Vergleich: Deutschland steht derzeit auf Platz 14. Der Abstand zwischen den beiden Mannschaften scheint also kleiner zu sein, als es zunächst den Anschein erweckt. Wie sich die Peruaner wirklich gegen die deutsche Nationalelf schlagen, können sie im kommenden Länderspiel live im TV und Stream sehen.

Peru gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit des ersten Länderspiels 2023

Nach der WM gab es erst einmal keine Spiele mehr für die deutsche Nationalmannschaft. Das erste Länderspiel 2023 wird am 25. März gegen Peru gespielt. Im Gegensatz zur WM in Katar müssen die deutschen Fußballer keine großen Reisen auf sich nehmen. Das Spiel wird nämlich in der heimischen MEWA Arena in Mainz ausgetragen. Das hat den weiteren Vorteil für die Zuschauer, dass die Live-Übertragung zur optimalen Uhrzeit stattfindet. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

Übertragung des Spiels Deutschland - Peru live im Free-TV und Stream

Das Spiel zwischen Deutschland und Peru wird kostenlos im Free-TV übertragen. Ganz traditionell wird die Partie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt, diesmal beim ZDF. Die TV-Übertragung fängt sogar schon um 20.15 Uhr an. Auch einen Live-Stream hat der Sender für das Länderspiel im Angebot.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des ersten Länderspiels der deutschen Elf 2023 auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Peru, Testspiel

- Peru, Testspiel Datum: Samstag, 25. März 2023

Samstag, 25. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF

Deutschland vs. Peru: Bilanz der Partie

Deutschland und Peru sind sich laut fussballdaten.de erst zwei Mal auf dem Rasen begegnet. Das erste Spiel zwischen den beiden Nationen liegt sogar schon mehr als 50 Jahre zurück. Am 10. Juni 1970 trafen Peru und Deutschland in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Mexiko aufeinander. Die DFB-Elf konnte sich mit einem klaren 3:1 gegen die Peruaner durchsetzen. Die zweite Begegnung der Nationalteams war ein Testspiel am 9. September 2018. Auch hier gewann Deutschland mit 2:1.

In der Partie am 25. März 2023 geht es nicht unbedingt um das Endergebnis: Bundestrainer Hansi Flick wird das Freundschaftsspiel zum Testen von Spielern nutzen. Ein Sieg wäre nach der enttäuschenden WM in Katar für die Moral innerhalb der Mannschaft aber sicherlich wichtig.