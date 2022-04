Deutschland - Portugal in der WM-Qualifikation der Frauen: Übertragung, Termin und alle Infos

Im Frauenfußball trifft im Rahmen der WM-Qualifikation Deutschland heute auf Portugal. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream und zum Termin des Spiels haben wir hier für Sie.

Heute trifft die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation auf Portugal. Das deutsche Team hat bisher alle Spiele der WM-Quali gewonnen und steht in Gruppe H nach sechs Spielen mit 18 Punkten auf dem 1. Platz. Portugal hat bisher vier Mal gewonnen, einmal im Hinspiel gegen Deutschland verloren und sich mit 1:1 Unentschieden von der Türkei getrennt. Neben Deutschland und Portugal sind außerdem Serbien, Israel, Bulgarien und die Türkei in Gruppe H vertreten.

Sie möchten mehr zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Portugal erfahren? Wann läuft die Übertragung der Partie und wann ist der genaue Termin? Wir haben alle Infos zur Begegnung in diesem Artikel für Sie.

Frauenfußball: Deutschland gegen Portugal - Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen zwischen Deutschland und Portugal findet heute am 9. April 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 16.10 Uhr in der SchücoArena in Bielefeld. Die WM findet 2023 in Australien und Neuseeland statt.

Video: SID

Frauenfußball: Deutschland - Portugal: Übertragung live im Free-TV und Stream

Das Spiel zwischen dem deutschen und dem portugiesischen Nationalteam wird live im Free-TV bei der ARD zu sehen sein. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das Spiel auch im kostenlosen Live-Stream der ARD verfolgen. Das sind die wichtigsten Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland vs. Portugal , WM-Qualifikation , Frauenfußball

vs. , , Datum: Samstag, 9. April 2022

Samstag, 9. April 2022 Uhrzeit: 16.10 Uhr

16.10 Uhr Stadion: SchücoArena , Bielefeld

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

WM-Qualifikation der Frauen: Die Termine des deutschen Teams im Überblick

Sechs Spiele der aktuell laufenden WM-Qualifikation hat das deutsche Nationalteam der Frauen bereits bestritten. Bisher konnte die deutsche Elf alle Partien gewinnen und steht mit einem überzeugenden Torverhältnis von 31:2 auf dem 1. Platz in Gruppe H. Die Nationalmannschaft der Frauen konnte bisher zwei WM-Titel nach Hause holen und steht damit auf Platz 2 der Rangliste. Im Frauenfußball sind überraschenderweise die Vereinigten Staaten die Überflieger: Ganze vier Weltmeisterschaftstitel hat sich das US-amerikanische Team bisher gesichert. Bei den Herren ist der größte Erfolg der USA bislang ein 3. Platz bei der WM 1930.

Das sind die weiteren Termine der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Überblick:

Deutschland - Portugal , 9. April 2022, 16.10 Uhr

Serbien - Deutschland , 12. April 2022, 16.00 Uhr

- , 12. April 2022, 16.00 Uhr Türkei - Deutschland , 3. September 2022

- , 3. September 2022 Bulgarien - Deutschland , 6. September 2022

Deutschland - Portugal: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich Deutschland und Portugal bislang fünf Mal auf dem Platz begegnet. Das deutsche Team der Frauen konnte bisher alle Begegnungen für sich entscheiden. Den höchsten Sieg holten die deutschen Frauen 2003 mit einem 13:0 gegen das portugiesische Team. Ein Jahr später legte Deutschland noch einmal mit einem 11:0 nach. Insgesamt kommt aufgrund der hohen Siege ein Torverhältnis von 44:1 zustande. Das erste Gegentor konnte das portugiesische Nationalteam in der letzten Begegnung im November 2021 erzielen, die Deutschland mit 3:1 gewann. (AZ)