Für die deutsche Nationalmannschaft hätte die Basketball-EM 2025 bisher nicht besser laufen können: Alle fünf Gruppenspiele hat das Team von Trainer Álex Mumbrú souverän gewonnen und steht damit als Gruppensieger im Achtelfinale des Turniers. Die Mannschaft wurde ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und steht in der K.o.-Runde Portugal gegenüber.

Nach dem 106:76 gegen Montenegro ging es für Deutschland in Gruppe B mit einem 105:83 gegen Schweden weiter. Der Sieg gegen Litauen am 30. August wurde von einem Rassismus-Eklat überschattet: Ein litauischer Fan hatte in Richtung von Dennis Schröder Affengeräusche von sich gegeben, wie das RND berichtete. Durch Videoaufnahmen konnte der Fan identifiziert und des Stadions verwiesen werden. Auch die FIBA reagierte schnell und sprach ein Stadionverbot für alle verbleibenden EM-Spiele aus.

Portugal hat im Vergleich erst zwei Siege auf dem Konto. Gegen Tschechien und Estland gingen die Portugiesen siegreich vom Feld, gegen Lettland, Serbien und die Türkei mussten sie sich geschlagen geben. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch auch für das deutsche Nationalteam: Die Mannschaft muss für den Rest des Turniers auf Johannes Voigtmann verzichten. Er hatte bereits in den Spielen gegen Schweden und Großbritannien gefehlt. Vor dem Match gegen Finnland war klar: Für den Vizekapitän ist die Europameisterschaft gelaufen.

Wann findet das Achtelfinale zwischen Deutschland und Portugal statt? Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

Deutschland – Portugal bei der Basketball-EM 2025: Termin und Uhrzeit des Achtelfinales

Bei der Basketball-EM 2025 haben Deutschland und Portugal das Achtelfinale erreicht. Laut Spielplan der Europameisterschaft findet die Begegnung am Samstag, dem 6. August 2025, statt. Der Anpfiff erfolgt um 14.15 Uhr in der Arena Riga in der Hauptstadt von Lettland. Das Stadion bietet Platz für knapp 10.300 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Deutschland gegen Portugal live im Free-TV und Stream: Übertragung der Basketball-WM 2025

Für die Übertragung der Basketball-Europameisterschaft 2025 sind RTL und die Deutsche Telekom zuständig. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV von RTL gezeigt. Alternativ bietet der Sender auch die Übertragung im Stream über RTL+ an. Für den Live-Stream benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Bei RTL können Sie außerdem Zusammenfassungen und Highlights des Turniers sehen.

Wenn Sie ausnahmslos alle Spiele der Basketball-EM 2025 live und in voller Länge verfolgen möchten, dann kommen Sie um ein Abo bei MagentaTV nicht herum. Kundinnen und Kunden mit einem MagentaTV-Vertrag können die EM ohne zusätzliche Kosten verfolgen. Alternativ ist der Zugriff auch über ein MagentaSport-Abo möglich, das derzeit ab 12,95 Euro im Monat erhältlich ist.

Alle Infos zur Übertragung des Achtelfinales zwischen Deutschland und Portugal auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Portugal, Achtelfinale der Basketball-EM 2025

Datum: Samstag, 6. September 2025

Uhrzeit: 14.15 Uhr

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV , RTL+

Deutschland vs. Portugal bei der Basketball-EM 2025: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut sportschau.de sind sich Portugal und Deutschland bisher nur dreimal begegnet. Alle Matches konnte das DBB-Team für sich entscheiden. Auch in das Achtelfinale am 6. September 2025 geht Deutschland als klarer Favorit. Im deutschen Kader taten sich zwar vor dem Turnier schon Lücken auf – unter anderem konnten Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein nicht dabei sein –, doch trotzdem wird Deutschland seiner Favoritenrolle bisher mehr als gerecht.