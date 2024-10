Deutschland schlägt Niederlande: So geht es in der Nations League weiter

Die DFB-Auswahl hat mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die Niederlande das Viertelfinale der Nations League klargemacht. Debütant und Matchwinner Jamie Leweling traf doppelt. Mit den drei Punkten hat Deutschland in dem Fußball-Wettbewerb die nächste Stufe erreicht:

Mit zehn Punkten aus vier Partien kann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden, weil die Verfolger Niederlande und Ungarn (jeweils fünf Zähler) noch direkt aufeinandertreffen. In der erstmals stattfindenden K.-o.-Runde mit Hin- und Rückspiel spielen die besten acht Mannschaften um vier Tickets für den Einzug ins Finalturnier im Juni.

Nations-League-Viertelfinale: Es sieht gut aus für Deutschland

In der Gruppenphase A3 hat das DFB-Team noch die Rückspiele in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) sowie in Budapest gegen Ungarn (19. November) vor der Brust, wo schlimmstenfalls der Verlust des Spitzenplatzes droht.

Die jeweils beiden besten Nationen der vier Gruppen der A-Liga erreichen das Viertelfinale der Nations League. Bei Punktgleichheit zweier Nationen entscheidet der direkte Vergleich, den Deutschland gegen die Niederlande mit einem Sieg (1:0) und einem Remis (2:2) gewonnen hat. Gegen Ungarn (5:0) und in Bosnien-Herzegowina (2:1) konnte das jeweilige Hinspiel gewonnen werden.

Gastgeberland für Finalrunde der Nations League noch offen

Im November wird daher auch über den Gruppensieg entschieden, der dann einen vermeintlichen Vorteil birgt: Der Gruppenerste bekommt es in der Runde der letzten Acht mit einem Gruppenzweiten zu tun. Auf Siegkurs in den anderen drei Ligen sind momentan Portugal (Gruppe A1), Italien (A2) sowie Spanien (A4).

Wo die Finalrunde im Juni 2025 mit drei Partien (zwei Halbfinals plus Endspiel) ausgerichtet wird, steht noch nicht fest. Gastgeber des Mini-Turniers (4. bis 8. Juni 2024) wird in jedem Fall eine der teilnehmenden Nationen. Deutschland winkt also ein weiteres Fußball-Event: Der DFB war zuletzt schon Gastgeber der EM 2024, außerdem findet das Champions-League-Finale 2025 in München statt (31. Mai).