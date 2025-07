Pernille Harder: Tormaschine, Zeitzeugin und Vorbild

Pernille Harder war mittendrin, als Dänemark vor acht Jahren die Machtverhältnisse im europäischen Frauenfußball im Regen von Rotterdam neu ordnete. Das EM-Viertelfinale 2017 gegen Deutschland war eigentlich für einen Samstagabend zur besten Sendezeit angesetzt, doch weil es über der Hafenstadt schüttete wie aus Eimern, ging das Nachbarschaftsduell erst am Sonntagmittag über die Bühne. Die damalige Bundestrainerin Steffi Jones half zwar mit, die Wassermassen zu beseitigen, den Untergang des amtierenden Europameisters, der in gefühlter Endlosschleife bis dahin von 1995 bis 2013 gewonnen hatte, verhinderte sie aber nicht.

Toptorjägerin Harder musste gar nicht selbst treffen, um deutsche Träume platzen zu lassen. Sie trug stolz die Kapitänsbinde jenes Teams, das damals Vize-Europameister wurde. Auch zum zweiten Gruppenspiel der diesjährigen EM in Basel müsste sich ihr Team nicht verstecken, findet die 32-Jährige: „Es gibt viele Faktoren, aber fußballerisch ist der Unterschied nicht so groß. Wir haben vor zwei Jahren im ersten Nations-League-Spiel gegen Deutschland gewonnen.“

Die Däninnen schockten das deutsche Team

Bei jenem 2:0 in Viborg profitieren die Skandinavierinnen von der unklaren Situation bei den DFB-Frauen um Martina Voss-Tecklenburg, erst Nothelfer Horst Hrubesch richtete das deutsche Team wieder auf, um mit einem 3:0 in Rostock die Olympia-Qualifikation klarzumachen. Und dann ist da auch noch ein fast rauschhafter 4:0-Auftaktsieg bei der EM 2022, als Harder und Co. im englischen Brentford kaum ein Bein auf die Erde brachten.

„Das war nicht lustig. Deshalb hoffe ich, dass wir uns zumindest spielerisch an ihnen revanchieren können“, erinnert sich die Starstürmerin der Däninnen, die durch die 0:1-Niederlage gegen Schweden bei dieser EM unter Druck geraten sind. Und wenn sie eines aus ihrer Zeit in der Bundesliga – drei Jahre beim VfL Wolfsburg und nun im dritten Jahr beim FC Bayern – wisse: „Es ist schwierig, gegen sie zu spielen. Sie haben viele gute Einzelspielerinnen.“

Gerade bei Harder würden inzwischen fast alle wissen, wie ihr am besten beizukommen ist, glaubt ihre Münchner Mitspielerin Linda Dallmann: „Sie holt sich überall auf dem Platz die Bälle, schießt viele Tore und ist kopfballstark. Das Gute ist: Sie steht bei uns auf dem Zettel, jede kennt sie und genau deshalb kriegen wir das auch in den Griff.“ Die Ausnahmespielerin hat in 163 Länderspielen 78 Treffer geschossen.

Als Harder bei der WM 2019 mit einem Trikot ihrer Partnerin Magdalena Eriksson nach Frankreich reiste – Dänemark hatte sich nicht qualifiziert – und sie die schwedische Nationalspielerin küsste, ging das Foto um die halbe Welt. Seitdem treten beide immer wieder offen für Gleichberechtigung und Diversität ein. Gerade die Dänin wehrt sich vehement gegen die unpassenden Vergleiche mit dem Männerfußball. Ihr gehe es viel mehr um die Geschichten hinter dem Frauenfußball.

Pernille Harder setzt sich für Gleichberechtigung ein

„Wir reden immer darüber, dass er nicht so schnell ist wie der Männerfußball. Wir vergleichen ihn ständig, Aber der ganze Kampf, der dahintersteckt, den wir geführt haben, um den Frauenfußball zu etablieren, um das wahre Gesicht zu zeigen, sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen“, sagte sie vor der EM in einem Doppelinterview mit ihrer Lebenspartnerin dem Fachmagazin Kicker: Es stecke viel Arbeit dahinter – und auch der Weg zur Profifußballerin sei hart. Viele ihrer Argumente sind oft wiederholt, müde ist sie deswegen noch lange nicht. Mit dem FC Bayern hat sie nächste Saison in der Champions League noch einiges vor. Und im Nationalteam will sie mindestens bis zur WM 2027 in Brasilien weiterspielen.