Deutschland – Spanien live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Halbfinale der Frauen-EM 2025?

Nach einem spannenden Viertelfinale gegen Frankreich hat die deutsche Nationalmannschaft das Halbfinale der Frauen-Europameisterschaft 2025 erreicht. Das Team von Bundestrainer Christian Wück stand nach der deutlichen Niederlage im Gruppenspiel gegen Schweden unter erheblichem medialen Druck. Auch der Start in die Partie gegen Frankreich verlief alles andere als optimal: Bereits in der 13. Minute sah Kathrin Hendrich die Rote Karte, nachdem sie Griedge Mbock im deutschen Strafraum an den Haaren gezogen hatte. Der fällige Elfmeter wurde zwei Minuten später von Grace Geyoro zur französischen Führung verwandelt.

Deutschland musste somit über 100 Minuten in Unterzahl agieren und einen Rückstand aufholen. Den Ausgleich erzielte Sjoeke Nüsken in der 25. Minute per Kopfball. In der Folge verteidigte die deutsche Mannschaft mit großem Einsatz das Unentschieden und rettete sich in das Elfmeterschießen – nicht zuletzt dank Torhüterin Ann-Katrin Berger, die in der 103. Minute ein Eigentor von Janina Minge mit einer spektakulären Parade verhinderte. Auch im Elfmeterschießen zeigte die Torhüterin Klasse: Sie parierte zwei Elfmeter, versenkte einen selbst und sicherte Deutschland so den Einzug ins Halbfinale.

Spanien musste sich das Halbfinal-Ticket nicht ganz so hart erkämpfen. Die Schweizerinnen hatten zwar den Heimvorteil auf ihrer Seite, konnten der starken spanischen Mannschaft aber nicht viel entgegensetzen. Ein Doppelpack in der 66. und 71. Minute entschied die Partie vorzeitig. Die Überlegenheit der Spanierinnen spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Mit knapp 75 Prozent Ballbesitz dominierten sie das Geschehen nahezu über die gesamte Spielzeit.

Wann findet das Halbfinale der Frauen-EM 2025 zwischen Deutschland und Spanien statt? Wo läuft die Übertragung des Spiels im Free-TV und Stream? Die Antworten und alle Infos zur Partie gibt es hier.

Deutschland vs. Spanien: Wann ist Anstoß beim Halbfinale der Frauen-EM 2025?

Laut Spielplan der Europameisterschaft der Frauen 2025 stehen sich Deutschland und Spanien am 23. Juli 2025 gegenüber. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr im Stadion Letzigrund in Zürich. Die Heimspielstätte des FC Zürich bietet Platz für 30.930 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales der Frauen-EM 2025

Die Rechte zur Übertragung der Fußball-EM der Frauen 2025 haben sich ARD und ZDF gesichert. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben alle Spiele des Turniers in voller Länge im Free-TV gezeigt, und auch die beiden Halbfinals bekommen einen Sendeplatz im linearen TV-Programm. Für die Ausstrahlung der Partie zwischen Deutschland und Spanien ist erneut die ARD zuständig. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das Halbfinale auch im Live-Stream des Senders ansehen.

Die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Spanien im Überblick:

Spiel: Deutschland – Spanien, EM-Halbfinale2025

Datum: Mittwoch, 23. Juli 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Ort: Stadion Letzigrund, Zürich, Schweiz

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD-Mediathek

Im Spiel gegen Spanien werden Deutschland erneut wichtige Schlüsselspielerinnen fehlen. Hendrich ist aufgrund ihrer Roten Karte und Nüsken ist wegen einer zweiten Gelben gesperrt. Auch einen Verletzungsausfall gibt es: Nach Giulia Gwinn muss das DFB-Team nun außerdem auf Sarai Linder verzichten. Neben all den Ausfällen gibt es immerhin einen Lichtblick, denn Carlotta Wamser kehrt auf der rechten Seite in die Abwehr zurück.

Deutschland gegen Spanien bei der Frauen-EM 2025: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind sich die Frauen-Nationalmannschaften von Deutschland und Spanien bislang siebenmal auf dem Platz begegnet. Die Statistik spricht dabei eindeutig für das deutsche Team: Fünf Siege gehen auf das Konto der DFB-Frauen, zweimal trennten sich die Nationalteams unentschieden. Gerade einmal zwei Tore konnten die Spanierinnen in sieben Partien gegen Deutschland erzielen. Die letzte Begegnung fand 2024 im Rahmen der Olympischen Spiele statt. Im Spiel um Platz 3 siegte Deutschland knapp mit 1:0.