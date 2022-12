"Der schlimmste Tag meiner Karriere" – Reaktionen auf das deutsche WM-Aus

Die deutsche Nationalmannschaft packt die Koffer, die WM 2022 in Katar ist für sie beendet. Der Schock sitzt tief, wie die Reaktionen und Stimmen verraten.

Der Schock sitzt tief. Nach dem blamablen WM-Aus sind die Spieler der deutschen Nationalmannschaft am Boden zerstört. Ein 4:2-Sieg reichte nicht, da Japan im Parallelspiel gegen Spanien gewinnen konnte. Nach der Partie gegen Costa Rica flossen daher sogar Tränen. Der ein oder andere Akteur ließ sich zu emotionalen Worten hinreißen. Die Stimmen aus der ARD von Magenta TV und aus der Mixed Zone im Überblick.

DFB-Team: Stimmen und Reaktionen nach WM-Aus von Deutschland

"Für mich persönlich ist das der schlimmste Tag meiner Karriere. Ich habe Angst, dass ich in ein Loch falle. Man macht sich schon Gedanken, diese Misserfolge sind mit meiner Person verbunden. Wir haben 2018 vergeigt, dann die Euro letztes Jahr in den Sand gesetzt." – Joshua Kimmich

"Sprachlos bin ich nicht, ich kann das Spiel auch ganz gut deuten. In der Halbzeit war ich enttäuscht, war ich richtig sauer. Die Art und Weise, wie wir den Gegner stark gemacht haben. Wir haben Chance ohne Ende gehabt. Wir haben durch Fehler und Leichtfertigkeiten von uns den Gegner ins Spiel gebracht. Das war nicht gut. Trotzdem muss man sagen: Wir haben das Spiel gewonnen, wir hätten es durchaus höher gewinnen können. Das Aus ist nicht heute entschieden worden, sondern in 20 Minuten gegen Japan. Auch gegen Spanien hätten wir zum Schluss noch das 2:1 machen können. Wir hatten keine Effizienz in diesem Turnier. Deswegen sind wir ausgeschieden. Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Das müssen wir erst einmal verarbeiten." –Bundestrainer Hansi Flick

Deutschland - Costa Rica: Stimmen und Reaktionen von Müller und Ballack

"Für mich ist das eine absolute Katastrophe. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich nochmal ein paar Worte an die deutschen Fußballfans richten. Es war ein enormer Genuss, liebe Leute, vielen Dank! Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe in jedem Siel ersucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen, allen Einsatz geliefert. Manchmal gab es Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatten die Zuschauer auch Schmerzen im Gesicht, weil meine Aktionen nicht gelungen sind. Aber ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Alls weitere muss ich jetzt erstmal sehen. Vielen Dank dafür!" – Thomas Müller

„Es gehört beim DFB dazu, dass jede Position hinterfragt wird. Da gehört auch der Trainer dazu. Alle. Es geht jetzt darum, jeden Stein umzudrehen. Man darf nicht den gleichen Fehler wie 2018 machen. Als der Präsident sich kurz nach dem Ausscheiden hinstellt und sagt: Der DFB und sein Trainerteam analysieren das jetzt und dann macht Jogi weiter." – TV-Experte Michael Ballack

