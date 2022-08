Deutschland Tour 22: Etappen, Termine und Übertragung

Deutschland-Tour 2022: Hier gibt es alle Infos rund um die Etappen, die Strecke, die Teams und die Übertragung im Free-TV oder im Live-Stream.

Das Radrennen der Deutschland-Tour 22 verläuft von Weimar nach Stuttgart und findet vom 24. August bis zum 28. August statt. Neben der Weltspitze gehen bei der Deutschlandtour auch Juniorinnen sowie fahrradbegeisterte Alltagsradler und -radlerinnen sowie Kinder an den Start. Alle Details zu den Etappen, dem Modus, den Teilnehmern sowie der Übertragung der Deutschland-Tour finden Sie hier.

Auftakt für die 120 Profi-Radsportler zu den insgesamt vier Etappen, 710 Kilometern und 11.000 Höhenmetern, ist in Weimar. Nach dem Prolog stehen Etappen durch Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg an, in denen Vielseitigkeit gefragt ist – Sprintankunft, Bergankunft und Klassikerparcour – die Tour fordert einen ganzheitlichen Rennfahrer. "Einen explosiven Allrounder" – bezeichnet der sportliche Leiter der Deutschland-Tour Fabian Wegemann als Idealkandidaten. Die letzte Etappe endet am 28. August in Stuttgart.

Deutschland-Tour: Radrennen 2022 – Strecke und Etappen

Fünfzehn Bergwertungen, acht Sprintwertungen und vier Bonuswertungen stehen als Tour-Profil für die 14 Mannschaften aus der WorldTour, die mit zwei internationalen ProTeams, drei deutschen Continental Teams und einer deutschen Nationalauswahl an den Start gehen, auf dem Programm. Die Tour führt von Weimar über Meiningen und Marburg in den Südwesten, startet in Freiburg zur Königsetappe zum Schauinsland und von Schiltach im Schwarzwald zum Finaltag, der quer durch die Region Stuttgart nach Stuttgart verläuft.

Prolog: 24. August: Weimar – 2,7 km

24. August: – 1. Etappe : 25. August: Weimar - Meiningen – 171 km

- – 2. Etappe : 26. August: Meiningen - Marburg – 199 km

26. August: - – 3. Etappe : 27. August: Freiburg - Schauinsland – 150 km

27. August: - – 4. Etappe : 28. August: Schiltach - Stuttgart – 188 km

Zeitpläne der Etappen: Deutschland-Tour 2022

Prolog Weimar 24.08.2022

1. Etappe: Weimar - Meiningen 25.08.2022

Weimar:

11.00 Uhr: Start | Goetheplatz

12.35 Elite: neutralisierter Start | Goetheplatz

12.50 Elite: scharfer Start

Meiningen:

1 2.00-17.00 Uhr: Expo Tour | Marienstraße

12.00 Uhr: Start Ride Tour | Bernhardstraße

14.00-14.14 Uhr: Ankunft Ride Tour | Bernhardstraße

14.20-14.30 Uhr: Ankunft Plan International Challenge | Bernhardstraße

14.45-15.15 Uhr: Mini Tour – Parade | Bernhardstraße

15.15-15.45 Uhr: Mini Tour – Laufradrennen | Bernhardstraße

ca. 16.17 Uhr: Elite – 1. Zieldurchfahrt | Bernhardstraße



ca. 16.50 Uhr: Elite - Zielankunft | Bernhardstraße

anschließend: Siegerehrung | Podium

2. Etappe: Meiningen - Marburg 26.08.2022

Meiningen:

10.15 Uhr: Beginn der Veranstaltung | Marktplatz

11.55 Uhr: Elite - neutralisierter Start | Georgstraße

12.07 Uhr: Elite - scharfer Start

Marburg:

12.00-17.00 Uhr: Expo Tour | Elisabethkirche

12.00 Uhr: Ride Tour - Start | Deutschhausstraße

14.00-14.14 Uhr: Ankunft Ride Tour | Deutschhausstraße

14.45-15.15 Uhr: Mini Tour – Parade | Deutschhausstraße

15.15-15.45 Uhr: Mini Tour – Laufradrennen | Deutschhausstraße

| ca. 16.25 Uhr: Elite – 1. Zieldurchfahrt | Deutschhausstraße

| ca. 16.50 Uhr: Elite - Zielankunft | Deutschhausstraße

| anschließend: Siegerehrung | Firmaneiplatz Podium

3. Etappe: Freiburg - Schauinsland 27.08.2022

Freiburg:

12.00 Uhr: Beginn der Veranstaltung | Leopoldring

13.40 Uhr: Elite - neutralisierter Start | Leopoldring

13.50 Uhr: Elite - scharfer Start

Schauinsland:

14.05 Uhr: Plan International Challenge - Start | Bohrer



14.45 Uhr - 15.30 Uhr: Plan International Challenge - Ankunft - Gipfel

15.00 Uhr: Newcomer Tour - Startaufstellung | Bohrer

15.15 Uhr: Newcomer Tour - scharfer Start | Bohrer

15.45-16.15: Newcomer Tour - Zielankunft | Gipfel

anschließend: Newcomer Tour - Siegerehrung | Podium

ca. 17.12 Uhr: Elite - Beginn Zielanstieg | Bohrer



ca. 17.45 Uhr: Elite - Zielankunft | Gipfel

anschließend: Siegerehrung | Podium

4. Etappe: Schiltach - Stuttgart

Stuttgart 27.08.2022:

14.00-20.00 Uhr: Expo Tour | Kleiner Schlossplatz

Tour | Kleiner 14.00-20.00 Uhr: Startunterlagenausgabe & Nachmeldung vor Ort | Expogelände

Schiltach 28.08.2022:

10.30 Uhr: Beginn der Veranstaltung | Hauptstraße

12.15 Uhr: Elite - neutralisierter Start | Hauptstraße

12.23 Uhr: Elite - scharfer Start

Stuttgart 28.08.2022:

7.00-9.00 Uhr: Startunterlagenausgabe und Nachmeldung vor Ort | Kleiner Schlossplatz /Expogelände

/Expogelände 8.15-9.15 Uhr: Jedermann Tour - Startaufstellung | Schlossplatz

9.15-9.45 Uhr: Jedermann Tour - Start | Schlossplatz

9.27 Uhr: Newcomer Tour - Start | Württembergstraße Untertürkheim

10.35 Uhr: Newcomer Tour - Zielankunft | Theodor-Heuss-Straße

| 10.42-12.15 Uhr: Jedermann Tour - Zielankunft Weinbergrunde | Theodoer-Heuss-Straße

Weinbergrunde | 11.00-17.30 Uhr: Expo Tour (Fahrradmesse) | Kleiner Schlossplatz

Tour (Fahrradmesse) | Kleiner 12.16-14.30 Uhr: Jedermann Tour - Zielankunft Durch die Region Stuttgart

Durch die Region 14.30-14.40 Uhr: Ride Tour - Zielankunft | Theodor-Heuss-Straße

| 15.00-15.20 Uhr: Mini Tour - Parade | Theodor-Heuss-Straße

15.20-15.30 Uhr: Mini Tour - Laufradrennen | Theodor-Heuss-Straße

| 16.08 Uhr: Elite - 1. Zieldurchfahrt | Theodor-Heuss-Straße

| 16.21 Uhr: Elite - 2. Zieldurchfahrt | Theodor-Heuss-Straße

| 16.35 Uhr: Elite - 3. Zieldurchfahrt | Theodor-Heuss-Straße

| 16.50 Uhr: Elite - 1. Zielankunft | Theodor-Heuss-Straße

| anschließend: Siegerehrung | Podium

Übertragung der Deutschland-Tour 2022: Free-TV oder Pay-TV?

Die Deutschland-Tour wird seit 2018 von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF übertragen. Auch dieses Jahr wird die Tour von ARD, ZDF und dem MDR live im Free-TV übertragen. Die konkreten Zeiten sind wie folgt:

24.08.2022 : 17.15-18.55 Uhr MDR

: 17.15-18.55 Uhr 25.08.2022 : 16.00-17.00 Uhr ARD

: 26.08.2022 : 15.40-17.00 Uhr ZDF

: 15.40-17.00 Uhr 27.08.2022 : 16.00-18.00 Uhr ARD

: 16.00-18.00 Uhr 28.08.2022: 15.50-17.00 Uhr ZDF

Die Teams der Deutschland-Tour 22

Teilnehmende Teams der Deutschland-Tour sind die 14 World-Teams, zwei Pro-Teams, drei Kontinental-Teams und die Deutsche Nationalmannschaft.

Die World-Teams:

AG2R Citroen Team

Team Bahrain Victorious



Bora-Hansgrohe

EF Education-Easypost

Ineos Grenadiers

Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux

Israel - Premier Tech

Jumbo - Visma

Lotto Soudal

Movistar Team

Quick-Step Alpha Vinyl Team



Team DSM

Trek - Segafredo

- Segafredo UAE Team Emirates

Pro-Teams:

Alpecin - Fenix

B&B Hotels KTM

Kontinental-Teams:

Team Dauner | Akkon

Team Lotto - Kern haus

Saris Rouvy Sauerland Team

Nationalmannschaft Deutschland

Juniorinnen bei der Deutschland-Tour 22

Zwei Tage Radrennen fahren die Juniorinnen der U17-Kategorie bei der Tour 2022, darunter der Anstieg zum Schauinsland von Freiburg aus. Beim Tour-Finale der Deutschland-Tour sind die Juniorinnen ebenfalls am Start: Auf rund 40 Kilometern läuten sie das Finale ein.

Alltagsradler und Kids bei der Deutschland-Tour 22: Anmeldung

Die Teilnahme an der Deutschland-Tour steht auch ambitionierten Talenten und Radsportlern frei. Folgende Angebote stehen in den verschiedenen Städten zur Auswahl:

Jedermann-Tour:

28. August, Stuttgart

teilnahmeberechtigt: ambitionierte Hobbyradsportler und -radsportlerinnen

zwei Strecken: Weinbergrunde (57 Kilometer), Durch die Region Stuttgart (116 km)

(116 km) professionelle Organisation, Verpflegung und Materialservice, gesperrte Straßen

kinder Joy of Moving mini tour

Weimar , Meiningen , Marburg und Stuttgart

, , und teilnahmeberechtigt: Kinder 2-12 Jahre

Bike Parade, Laufradrennen und Fahrrad-Erlebniswelt

Techniker Ride Tour

Weimar , Meiningen , Marburg und Stuttgart

, , und teilnahmeberechtigt: alle Fahrradbegeisterten

geführte Radtouren durch die Region

Voraussetzung: alle Fahrradtypen willkommen

Plan International Challenge: Charity-Aktion

Weimar und Freiburg

und teilnahmeberechtigt: Hobbyradsportler und -radsportlerinnen

Fahrt der ersten Profi-Etappe ( Weimar-Meiningen ) oder der Königsetappe (Freiburg-Schauinsland).

) oder der Königsetappe (Freiburg-Schauinsland). Mitfahrer: Olympiasieger Felix Loch , Tour-de-France-Teilnehmer Johannes Fröhlinger und Top-Sprinter Marcel Kittel .

, Tour-de-France-Teilnehmer und Top-Sprinter . Charity: Die Teilnehmer sammeln Spenden für die Ukraine-Nothilfe des Kinderhilfswerks Plan International.

Die Anmeldung erfolgt über www.deutschland-tour.com.