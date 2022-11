Quoten-Absturz bei WM-Pleite des DFB-Teams gegen Japan

Die TV-Quoten zum ersten deutschen Auftritt sind ähnlich trist wie das Spiel gegen Japan selbst. Das Interesse an der WM 2022 scheint in Deutschland gering.

Es war ein ernüchternder WM-Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft. Eine 1:2-Niederlage gegen Japan, damit hatten wohl die wenigsten Fans in der Heimat gerechnet. Doch die Begeisterung rund um den ersten Auftritt des DFB-Teams bei der WM 2022 hielt sich offenbar ohnehin in Grenzen. Das legen die TV-Quoten nahe.

Deutschland - Japan: Absturz bei TV-Quoten

Die Deutschland-Pleite wurde am Mittwochnachmittag von 9,23 Millionen Menschen vor dem Fernseher verfolgt. Die ARD hatte übertragen. Im Vergleich zur letzten WM stellt das einen großen Quoten-Absturz dar. Keines der drei Gruppenspiele in Russland hatte 2018 unter der Marke von 25 Millionen Zusehern in Deutschland gelegen.

Der Marktanteil der Partie gegen Japan lag bei 59,7 Prozent. Auch MagentaTV übertrug das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Das Abendspiel zwischen Belgien und Kanada hatten in der Folge nur noch 4,33 Millionen Zuseher verfolgt.

TV-Quoten bei der WM 2022 sind rückläufig

Für die ARD und das ZDF sind die TV-Quoten seit Beginn der WM 2022 enttäuschend. Kein Spiel erreichte bislang zehn Millionen TV-Zuschauerinnen und TV-Zuschauer. Das Interesse an der viel kritisierten WM-Endrunde in Katar scheint gering zu sein. Bei einem Ausscheiden des DFB-Teams in der Gruppenphase könnte es fast gänzlich einbrechen.

Am Sonntag trifft die deutsche Nationalmannschaft zum Kracher-Duell auf Spanien. Ein Schicksalsspiel für Deutschland, auch weil Spanien in der ersten Partie einen 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica feierte. Immerhin steigt das Schlagerspiel am Sonntag zur besten Sendezeit um 20.00 Uhr.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.