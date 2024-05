Deutschland - Ukraine live im Free-TV und Stream: Übertragung des Testspiels

Im vorletzten Testspiel kurz vor der EM 2024 trifft Deutschland auf die Ukraine. Infos Übertragung im Free-TV und Stream und den genauen Termin haben wir hier für Sie.

Nach den Testspielen im März und dem Trainingslager im Mai tritt die deutsche Nationalmannschaft kurz vor der EM 2024 zu zwei finalen Testspielen an. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat inzwischen auch den

aufgestellt und dabei für einige Überraschungen gesorgt - dazu zählt auch, dass Hummels und Goretzka nicht nominiert wurden. Das Spiel zwischen Deutschland und der Ukraine ist der vorletzte Test für das DFB-Team, bevor am 14. Juni 2024 die Heim-EM mit dem Match gegen Schottland eröffnet wird.

Während die Hoffnung für die Europameisterschaft im eigenen Land sicherlich hoch sind, haben die Leistungen der Nationalmannschaft bei den vergangenen Turnieren die Erwartungen gedämpft. Für viele wäre wahrscheinlich bereits ein Einzug in die K.o.-Phase ein Erfolg für den deutschen Fußball. Im Test gegen die Ukraine kann die DFB-Elf beweisen, wie gut sie sich auf die EM 2024 vorbereitet hat. Alle Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Deutschland vs. Ukraine: Termin und Uhrzeit des Länderspiels - Wann ist Anpfiff?

Kurz vor dem EM-Start steht das Testspiel zwischen Deutschland und der Ukraine am 3. Juni 2024 auf dem Programm. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, das Platz für bis zu 50.000 Zuschauer bietet.

Deutschland - Ukraine live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Testspiels

Die Testspiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es allesamt im Free-TV zu sehen. Neben den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ZDF und ARD zeigt auch der Privatsender RTL einige Partien. Das Match zwischen Deutschland und der Ukraine läuft allerdings klassisch in der ARD. Am Abend des 3. Junis können Sie das Spiel sowohl linearen TV-Programm der ARD, als auch parallel im Live-Stream verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung des Testspiels zwischen Deutschland und der Ukraine im Überblick:

Spiel: Deutschland - Ukraine , Freundschaftsspiel , EM-Vorbereitung

- , , EM-Vorbereitung Datum: 3. Juni 2024

3. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr

Anpfiff um 20.45 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD

Deutschland gegen die Ukraine: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut fussballdaten.de sind sich Deutschland und die Ukraine bisher in neun Spielen auf dem Rasen begegnet. Das letzte Aufeinandertreffen liegt noch nicht lange zurück und fand zum Zeitpunkt des Testspiels vor fast genau einem Jahr im Juni 2023 statt. Damals trennten sich die beiden Teams mit einem 3:3 unentschieden. In der Gesamtstatistik hat Deutschland klar die Nase vorn - die Nationalmannschaft der Ukraine konnte noch nie gegen das DFB-Team gewinnen. Von neun Spielen gewann Deutschland fünf und viermal endeten die Partien in einem Unentschieden.

Das Spiel gegen Ukraine 2023, damals noch unter Trainer Hansi Flick, war das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Ein Jahr nach dem Jubiläum muss Nagelsmann nun beim Rematch beweisen, dass seine Mannschaft fit für die EM 2024 im eigenen Land ist. Sollte es erneut nur für ein Unentschieden reichen, wäre das kein gutes Vorzeichen für das Turnier. Zwar hat das DFB-Team eine relativ machbare Gruppe erwischt, doch das ist natürlich noch keine Garantie für das Weiterkommen. Ob Deutschland gegen die Ukraine auch im zehnten Länderspiel ungeschlagen bleibt, erfahren Sie am 3. Juni ab 20.45 Uhr.